Grüne Woche 2017: Multitalent Holz lässt den Grüne Woche-Wald weiter wachsen (FOTO)

Auf der Internationalen Grünen Woche Berlin 2017 präsentiert sich

das "Multitalent Holz" auf über 2.000 Quadratmetern facettenreich und

lebendig in Halle 4.2. Vom 20. bis 29. Januar zeigen Förster

Beispiele nachhaltiger Wald- und Forstwirtschaft, innovative

Unternehmen informieren über eine leistungsfähige Holzverarbeitung.

In der Holz-Werkstatt entstehen während der Messe moderne Bauelemente

aus Holz, Zimmerer präsentieren ihr Handwerk. Welche klimaschonenden

und CO2-senkenden Vorteile das Heizen mit Holz bietet, demonstrieren

die Aussteller für Heiztechnik und -material. "Unser Wald tut Dir

gut!" Unter diesem Motto zeigt die deutsche Forstwirtschaft auf ihrem

Branchenstand vieles rund um den nachhaltig bewirtschafteten Wald:

Naturschutz und Umweltfunktionen, Arbeitsplatz und Lieferant für Holz

und Nahrung. Bei Multitalent Holz wird gehobelt, gesägt und es darf

geklettert werden. Fundierte Informationen vom Fachmann gibt es in

den Ausstellungen und Angeboten zu Innenausbau und Möbeln, zu erleben

ist anschaulich die warme und natürliche Wohnatmosphäre dieses tollen

Multitalentes - eben Holz!



Strampeln für den Grüne Woche-Wald



Neben der großen hölzernen Kugelbahn begeistert die Aktion "Grüne

Woche-Wald". Hier können sich die Besucher aktiv einbringen und damit

neue Baumpflanzungen ermöglichen. Auf der diesjährigen Messe hatten

engagierte Besucher kräftig in die Pedalen getreten und auf dem

"Waldpflegetandem" genau 5.702 Bäume für den Grüne Woche-Wald

erradelt. Am nordöstlichen Stadtrand Berlins auf Flächen des

Forstamtes Pankow erfolgte im Frühjahr die erste Pflanzung mit jungen

Eichen, Hainbuchen, Linden und Kirschbäumen. Anlässlich des 1.

Deutschen Waldtages im Oktober erfolgte eine Aufforstungsaktion auf

dem Gelände des ehemaligen Berliner Reifenwerks in Schmöckwitz in

Berlin-Köpenick.. 850 Bäume wie Kiefer, Winterlinde, Traubeneiche,



Sandbirke und Feldahorn gelangten in den Boden der Industriebrache.

Damit legen die Beteiligten symbolisch den Grundstein für einen

Klimawald in Berlin. Der Grüne Woche-Wald ist ein

Gemeinschaftsprojekt der Deutschen Forstbranche und der Messe Berlin

GmbH.







Pressekontakt Multitalent Holz:

Unnerstall Holzmarketing GmbH

Wilhelm Unnerstall

(0 3372 44 22 61, 0175-264 53 56, unnerstall(at)holzmarketing.de)



Messe Berlin GmbH

Wolfgang Rogall

Stellv. Pressesprecher

und PR Manager

Messedamm 22

14055 Berlin

T +49 30 3038-2218

rogall(at)messe-berlin.de



