Schlittschuhlaufen lernen mit den richtigen Kinder Schlittschuhen

Der Winter steht vor der Tür. Und damit sind die Kleinsten bald nicht nur ganz aufgerecht, weil es auf Weihnachten zugeht, sondern weil auch der Winter mit seinem wunderbarem ersten Schnee kommen wird

(firmenpresse) - Wie aber bringt man seinem Kind das Schlittschuhlaufen am besten bei? Und wie finde ich dafür die passenden Kinder Schlittschuhe?



Die Sache mit den passenden Schuhen ist bei Kindern ja schon bei "normalen Schuhen" recht kompliziert. Kleinkinder wachsen und so kann der gerade erst gekaufte Schuh ganz schnell schon wieder kneifen und zu eng sein. Ähnlich schwierig kann es natürlich auch mit den Kinder Schlittschuhen werden. Aber wir haben ein paar hilfreiche Tipps, die die ganze Sache etwas einfacher machen.



Wie und wann lernen Kinder Schlittschuh laufen?



Grundlegend sollte ein Kind in jedem Fall sicher laufen können, bevor man es mit den Kufen auf das Eis stellt. Das ist absolute Voraussetzung, damit sich das Kind nicht verletzt.



Häufig machen Kinder die ersten Schritte auf dem Eis so ab dem 3. oder 4. Lebensjahr - manche eher, manche erst etwas später. Das hängt natürlich auch davon ab, wie weit das Kind bereits mit seinen motorischen Fähigkeiten ist.



Die ersten Schritte auf dem Eis sind aber für jedes Kind eine wackelige Angelegenheit. Machen Sie diese Schritte deshalb gemeinsam mit Ihrem Kind. Bieten Sie eine Möglichkeit zum Festhalten und auch verbale Unterstützung und Anleitung.



Außerdem sollten Sie immer darauf achten, dass Ihr Kind in Ruhe lernen kann. Auf einer vollen und sehr gut besuchten Eisbahn ist diese Ruhe kaum zu finden und es ergeben sich möglicherweise für Ihr Kind mehr Gefahren und es fühlt sich unwohl.



Wenn Sie das Eislaufen auf einem natürlichen Gewässer üben wollen, achten Sie bitte unbedingt darauf, dass diese Eisfläche freigegeben und tatsächlich fest zugefroren ist.



Was macht den passenden Kinder Schlittschuh aus?



Damit Ihr Kind gut und einfach das Eislaufen lernen kann, sind weiterhin passende Kinder Schlittschuhe eine unbedingte Voraussetzung.



Drücken die Schuhe oder geben Sie nicht genügend Halt und Stabilität, kann das einerseits weh tun und andererseits Ihr Kind verunsichern.





Ein guter Kinder Schlittschuhe sitzt passend und fest am Fuß Ihres Kindes. Wir von www.kinder-schlittschuhe.de raten daher immer zu eigenen Kinder Schlittschuhen, da ausgeliehene Schuhe schon von vielen Kindern getragen wurden. Das hat nicht nur hygienische Nachteile, sondern verändert auch das Fußbett des Schlittschuhs. Das wiederum kann Einfluss auf die Stabilität des Schlittschuhs für Ihr Kind haben.



Auch verstellbare Kinder Schlittschuhe sind nicht unbedingt das, was wir empfehlen würden. Denn auch hier lassen Stabilität und Sicherheit manches Mal zu wünschen übrig.



Suchen Sie den richtigen Schlittschuh für Ihr Kind in Ruhe aus. Probieren Sie verschiedene Größen und geben Sie Acht darauf, dass die Verarbeitung des Schuhs hochwertig ist.



Ist das gegeben und fühlt sich Ihr Kind in den Schlittschuhen wohl, braucht es nur noch ein wenig Übung bis Ihr Kind eigenständig Eislaufen kann.







Das Eislaufen gehört zum Winter einfach dazu. Kinder können bereits in jungen Jahren das Eislaufen erlernen. Dazu gehören etwas Mut, eine gute Eisbahn und natürlich stabile und gute Kinder Schlittschuhe. Wir zeigen dir, wie du deinem Kind das Eislaufen beibringen kannst, die besten Kinderschlittschuhe und die perfekte Eisbahn findest.



