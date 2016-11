+Pluswerk AG Kundenprojekt creditplus.de gewinnt TYPO3 Award 2016

Die von der +Pluswerk AG Standort München realisierte Kundenwebsite creditplus.de gewann am 27.10.2016 den TYPO3 Award in der Kategorie Finanzen und Logistik. Insgesamt war die +Pluswerk AG mit drei Projekten beim Award nominiert.

+Pluswerk AG gewinnt TYPO3 Award 2016

(firmenpresse) - Der TYPO3 Award wurde am 27.10. zum zweiten Mal vergeben und zeichnete in neun Kategorien besonders gut gestaltete und nutzerfreundliche TYPO3 Websites aus. In der Kategorie „Finanzen und Logistik“ setzte sich das +Pluswerk AG (www.pluswerk.ag) Kundenprojekt für die CreditPlus Bank AG (www.creditplus.de) gegen die Websites der Berliner Volksbank, Syncreon und Compare Invest durch. „Wir freuen uns sehr darüber, dass unsere Ideen und Umsetzungen von der Jury mit diesem Award belohnt werden“, so Matthias Rögele, Projektverantwortlicher bei CreditPlus. Stefan Bauer, Vorstand der +Pluswerk AG München, stimmt zu und bedankte sich beim Kunden für die motivierte Mitarbeit und beim Team für das hohe Engagement. Kurz zusammengefasst die Besonderheiten des Projekts:

- Redakteurfreundlich durch einfaches Hinzufügen von z.B. Kontaktformular und Filialfinder per Klick zu einer Seite

- Responsive Webdesign

- Hohe Browserkompatibilität selbst für IE7 und IE8

- Suchmaschinenoptimiert

- Hostingkonzept mit größter Sicherheit: Redakteurserver und Livesystem sind voneinander getrennt. Die Live-Website ist statisch und nutzt Python Scripts für dynamische Inhalte wie Formulare, Suche etc.



Gewinnerehrung im Rahmen der T3CON

Im Rahmen der T3CON wurde bei einer Abendgala im Löwenbräukeller in München die Ehrung vorgenommen, wozu nicht nur die Agenturen, sondern auch die nominierten Kunden eingeladen waren. Im Anschluss war so ausreichend Gelegenheit, den gewonnenen Award zusammen mit den Kunden gebührend zu feiern.



+Pluswerk AG mit drei Kundenprojekten für Award nominiert

Neben dem Projekt für die CreditPlus Bank AG war die +Pluswerk AG mit zwei weiteren Projekten für den TYPO3 Award nominiert:

- Lorch Schweißtechnik GmbH in der Kategorie "TYPO3 Website des Jahres" vom +Pluswerk Standort Stuttgart

- Malteser Hilfsdienst e.V. in der Kategorie "Nichtregierungsorganisation" vom +Pluswerk Standort Dortmund

Auf der Award-Website sind die Gewinner 2016 aller Kategorien nachzulesen: https://award.typo3.org.





Über die CreditPlus Bank AG:

Die CreditPlus Bank AG ist eine hochspezialisierte Konsumentenkreditbank mit den Geschäftsfeldern Absatzfinanzierung, Privatkredite und Händlerfinanzierung. Das Kreditinstitut mit Hauptsitz in Stuttgart hat bundesweit 17 Filialen und 611 Mitarbeiter. CreditPlus gehört über die französische Konsumfinanzierungsgruppe CA Consumer Finance zum Crédit Agricole Konzern. CreditPlus erzielte zum 31.12.2015 eine Bilanzsumme von rund 2.908 Mio. Euro und gehört zu den führenden im Bankenfachverband organisierten Privatkundenbanken. Die Bank verfügt über ein vernetztes Multi-Kanal-System, das die Vertriebskanäle Filialen, Internet, Absatzfinanzierung und PartnerBanking optimal miteinander verbindet. Dies schafft Synergien und bietet den Kunden alle erdenklichen Zugangswege zum gewünschten Kredit. Kooperationspartner im Handel sind beispielsweise Suzuki, Piaggio, Apple, Miele oder Viessmann.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.pluswerk.ag



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die +Pluswerk AG ist ein bundesweit operierender Dienstleister für digitale Kommunikation. Mit über 20 Jahren Erfahrung bei der Bewältigung von Herausforderungen im Web und Spezialisten aus allen Onlinedisziplinen bündeln wir unser Know-how an 10 Standorten deutschlandweit. Durch das perfekte Zusammenspiel von Experten verschiedener Fachrichtungen gelingt es uns für unsere Kunden sowohl global aktiv und als auch regional präsent zu sein.

