Neues von den Braumeistern aus Krombach: Krombacher Brautradition Naturtrübes Dunkel (FOTO)

Die Krombacher Brauerei erweitert ihr Sortiment ab sofort durch

die Einführung einer weiteren Sorte in der Spezialitäten-Range:

Krombacher Brautradition Naturtrübes Dunkel. Diese Bierkreation mit

langer Tradition reiht sich ideal in das bestehende Sortiment ein.



Die von dem langjährigen Braumeister Reinhold Fischer verfeinerte,

traditionelle Rezeptur ist das Geheimnis dieser besonders kräftigen

und unfiltrierten Spezialität. Ausgewählte dunkle Röstmalze und

feinster Aromahopfen verleihen dem naturtrüben Dunkel den stärkeren

Charakter mit feiner Röstmalznote.



Krombacher setzt auf Brautradition



Viele Verbraucher wünschen sich traditionelle, ursprüngliche

Geschmackserlebnisse. Sie wollen besondere Biere, die sie bewusst

genießen. Dabei gewinnen vor allem naturtrübe Brauspezialitäten mit

einzigartigem Charakter an Bedeutung. Die hohe Nachfrage der

Verbraucher nach dem im März 2016 eingeführten Krombacher

Brautradition Kellerbier hat die Erwartungen bei weitem übertroffen,

daher war es nur konsequent mit der neuen Sorte Krombacher

Brautradition Naturtrübes Dunkel den Markt zu bereichern. Mit

Krombacher Brautradition bietet die Krombacher Brauerei eine

Spezialitäten-Range für die Liebhaber besonderer Biere an und beweist

einmal mehr, was für eine Bandbreite an Bierkreationen nach dem

deutschen Reinheitsgebot möglich ist.



Der Auftritt überzeugt



Der Absender Krombacher Brautradition schafft hohe Aufmerksamkeit:

Der nostalgische Kasten in Holzoptik und -haptik ist ein wahrer

Hingucker und für eine klare Sortenerkennbarkeit sorgt die große

Kastenöffnung und die eigenständige Produktausstattung der einzelnen

Sorten.



Erhältlich ist die neue Sorte Krombacher Brautradition Naturtrübes

Dunkel im 11 x 0,5 l und 4 x 6 x 0,33 l Mehrwegkasten.









