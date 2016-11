Power für alles, was kommt: Komm' zum Zieletag 2016 der fresh-academy

Was ist mein eigentliches Lebensziel - und sollte ich es schon wissen, wie erreiche ich es? Für Menschen mit Fragen wie diesen bietet die fresh-academy einen ganz besonderen Tag an.

Die fresh-academy GmbH - Ihr Experte für NLP Seminare

(firmenpresse) - Für viele "Wiederholungstäter" ist es ein Tag, den sie sich schon lange rot im Kalender angestrichen haben: Der Zieletag der fresh-academy findet dieses Jahr am Samstag, 19. November 2016 in Weilheim in Oberbayern statt. Und wer ihn kennt, will ihn wieder: Diesen Tag zum Jahresausklang, an dem alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich einen wunderbar heiteren Tag lang darauf konzentrieren, was im eigenen Leben wirklich wichtig ist, was die größten Wünsche und die zentralen Pläne sind.



Egal ob man NLP-Neueinsteiger oder Wiederkehrer ist - auf alle wartet dieses Jahr nach einem kurzweiligen Seminartag ein ganz besonderer Abschluss: Der Chor Gospel-in-heaven will mit seinem mitreißenden Musikrepertoire den Menschen Kraft und Inspiration geben - ein perfekter Ausklang für die Zieleplanung, die alle Teilnehmer mit guter Energie einschwingt auf ihre neuen Pläne.



"Wir freuen uns jedes Jahr sehr auf diesen Tag", erklärt Marc A. Pletzer, NLP Master-Trainer an der fresh-academy, "weil wir in diesem kompakten Format an einem Samstag immer wieder so viele Menschen erreichen, die uns im Anschluss spiegeln, wie gut ihnen das getan hat und wie positiv sich ihr Leben verändert hat."



Wiebke Lüth, ebenfalls NLP Master-Trainerin an der fresh-academy, ergänzt: "Wir haben ganz unterschiedliche Teilnehmer jedes Jahr - Menschen, die uns kennenlernen wollen, bevor sie zu eine längere NLP-Ausbildung bei uns starten, und auch viele, die schon einige Seminare bei uns besucht haben, die das live-fresh-up im Herbst immer wieder nutzen, um sich weiter zu entwickeln." An der fresh-academy werden laufend motivierte Teilnehmer zum NLP Coach oder NLP Practitioner ausgebildet.



Der Zieletag 2016 der fresh-academy findet am 19. November 2016 von 10.00 bis 18:30 Uhr, mit anschließendem Gospelkonzert in der Stadthalle Weilheim, Wessobrunner Straße 8, 82362 Weilheim in Oberbayern statt.





Interessierte können direkt auf der Website der fresh-academy buchen:

www.fresh-academy.de.







NLP - das steht für Neurolinguistisches Programmieren. NLP ist mehr als das Erlernen einer Methode für die bessere Kommunikation. Es geht um Lebensziele, es geht darum, dass Sie Ihre Berufung finden und auch im privaten Umfeld besser kommunizieren lernen. Die Sprache ist das zentrale Element unseres Lebens und mit unseren Seminaren lernen Sie, wirklich das in Worte zu fassen, was Sie sagen möchten.



Wir bieten Ihnen NLP-Seminare auf höchstem Niveau. Starten Sie mit uns Ihre persönliche Weiterentwicklung. Mehr Freude am Leben, mehr Lust am Kommunizieren und die Fähigkeit, das Leben selbst in die Hand zu nehmen - auch das vermitteln wir in unseren NLP Seminaren.



Für Einsteiger bieten wir den NLP Practitioner, weiterführend werden die Seminare NLP Master und NLP Coach angeobten. Lassen Sie sich überzeugen!



