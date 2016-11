IT & Hardware & Software & TK

Archiware P5 jetzt voll integriert mit Synology NAS

Archiware GmbH, Hersteller der Datenmanagement-Software Archiware P5, veröffentlicht Version 5.3.3 der P5-Produktreihe mit Plattformunterstützung für NAS-Speicherprodukte von Synology Inc.

(firmenpresse) - München, 2. November 2016 – NAS-Systeme bieten bezahlbare Speicherlösungen besonders für kleine und mittelgroße Unternehmen. Archiware ist deshalb stolz, die Integration mit einem führenden Anbieter für NAS-Systeme im Business-Bereich, Synology Inc., anzukündigen.

Ab sofort kann die Archiware P5 Software-Suite direkt auf dem Synology-Gerät installiert werden. So wird das Synology NAS zum Client, von dem aus Daten geklont, gesichert oder archiviert werden können.



Leistungsfähigere NAS-Systeme können außerdem als P5 Server dienen. Dank der Snapshot-Fähigkeit des DSM-Betriebssystems, das auf Synology NAS-Produkten zum Einsatz kommt, eignen sie sich hervorragend als Backup-Komplettlösung für P5 Backup2Go, das Archiware-Produkt zur Sicherung von Einzelarbeitsplätzen. Ein solches Setup ermöglicht die Einführung einer professionellen Datensicherheitslösung mit geringem Investitionsaufwand.

In beiden Szenarien – als Server oder als Client – kann das Synology NAS sowohl als Datenquelle oder als Zielspeicher genutzt werden.



Archiware P5 Version 5.3.3 und das Installationspaket für Synology-Geräte sind ab sofort verfügbar unter www.archiware.de/download.







http://www.archiware.com



Über Archiware:

Die Archiware GmbH mit Sitz in München entwickelt Datenmanagement-Software für Backup, Synchronisierung und Archivierung. Archiware P5 Software ist plattformunabhängig und vorrangig auf die Bedürfnisse von Medien- und Produktionsfirmen ausgelegt. Die aktuelle Produktlinie umfasst die Module

- P5 Synchronize - Höchste Datenverfügbarkeit durch Spiegelung

- P5 Backup - Sichert Server auf Disk und Tape

- P5 Backup2Go - Sichert Arbeitsplätze auf Disk

- P5 Archive - Migriert Daten offline auf Disk und Tape

Mehr Information unter www.archiware.de



