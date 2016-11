Neues Tool von IFS Applications ermöglicht eine schnelle und exakte Angebotskalkulation

(firmenpresse) -



IFS Product Estimate Management bietet in IFS Applications™ neue Möglichkeiten, komplexe Preiskalkulationen bei der Angebotsabgabe zu erstellen.



Erlangen, 2. November – Der weltweit agierende ERP-Anbieter IFS (www.IFSWORLD.com/de) hat die Business-Software IFS Applications 9 (www.ifsworld.com/de/loesungen/ifs-applications) um neue Funktionalitäten für eine schnelle und exakte Kalkulation von Angebotspreisen erweitert. Auf der IFS World Conference 2016 (www.ifsworld.com/de/news-and-events/newsroom/2016/01/14/09/48/world-conference-2016-goeteborg) in Göteborg stellte das Unternehmen IFS Product Estimate Management vor, das den Verkaufs- und Angebotsprozess optimiert.



Die neue Lösung ist ein Bestandteil von IFS Applications 9 und unterstützt Fertigungsunternehmen dabei, den bestmöglichen Preis für ein Produkt zu ermitteln, wenn sie ein Verkaufsangebot abgeben. Anwender können mit Hilfe umfassender Funktionen herausfinden, ob sich ein bestimmtes Produkt rentabel herstellen oder vermarkten lässt. Dabei berücksichtigt die Lösung auch angebotsspezifische Währungskurse sowie Inflationsraten und verifiziert die Angebote von Zulieferern. Mit der so genannten Estimator-Lobby, einem speziellen Cockpit zur übersichtlichen Visualisierung, können die Anwender nun Kostenschätzungen und Angebote bequem nachverfolgen und priorisieren.



“Unsere neue Lösung unterstützt Unternehmen nicht nur flexiblel bei der Angebotsabgabe. Sie bietet ihnen auch eine fundierte Hilfestellung bei der Entscheidung, ob sie etwas selbst herstellen oder besser zukaufen sollten – und sorgt damit für Effizienz und Rentabilität”, so IFS Product Director Martin Gunnarsson. “In einer Geschäftswelt, die immer wettbewerbsintensiver wird, ist kein Platz mehr für Fehler. Das neue Tool erlaubt den Verantwortlichen in Verkaufs- und Angebotsprozessen, auf Basis von Stücklisten und unter Berücksichtigung zahlreicher Variablen effektiv zusammenzuarbeiten und ihre Möglichkeiten auszuloten.“







Diese Presseinformation und Bildmaterial können unter www.pr-com.de/ifs abgerufen werden.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.ifsworld.com/de



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

IFS™ ist ein weltweit führender Anbieter von Business Software in den Bereichen Enterprise Resource Planning (ERP), Enterprise Asset Management (EAM), Enterprise Service Management (ESM) und Enterprise Operational Intelligence (EOI). Die 1983 gegründete IFS unterstützt ihre Kunden mit umfassender Branchenexpertise dabei, agiler zu agieren und für die Zukunft optimal aufgestellt zu sein. So können sie Geschäftspotentiale erkennen und Wettbewerbsvorteile realisieren. Über 2.800 Mitarbeiter unterstützen die weltweit mehr als eine Million Anwender mit einer Kombination aus lokalen Niederlassungen und einem stetig wachsenden Partnernetzwerk.



IFS ist im deutschsprachigen Raum (DACH-Region) mit der IFS Deutschland in Erlangen und weiteren Niederlassungen in Dortmund, Mannheim und Neuss sowie der IFS Schweiz in Zürich mit insgesamt rund 250 Mitarbeitern vertreten. Zu den mehr als 300 namhaften Kunden von IFS DACH zählen zum Beispiel Dopag, Doppelmayr, Dürr Dental, Eickhoff, Franke, Hama, Huber SE, Huf Hülsbeck & Fürst, K2, Kendrion, LPKF, Marabu, maxon motor, Nova Werke, Osma, V-ZUG und Völkl Sports. Weitere Informationen unter IFSWORLD.com/de.



Aktuelle Neuigkeiten rund um IFS, Technologie und Innovation sind im IFS-Blog unter http://blogs.ifsworld.com/ (international) oder http://de.ifsworld.com/business-software/ (national), bei Twitter unter http://twitter.com/IFS_D_A_CH (national) oder http://twitter.com/ifsworld (international) und bei Facebook unter https://www.facebook.com/IFS.DACH.ERPSoftware (national) verfügbar.



Dies ist eine Pressemitteilung von

IFS

PresseKontakt / Agentur:

IFS

Annett Obermeyer

Manager Marketing & Public Relations

Tel. +49 9131 77 34-105

annett.obermeyer(at)ifsworld.com



PR-COM GmbH

Kathleen Hahn

Sendlinger-Tor-Platz 6

D-80336 München

Tel. +49-89-59997-763

Fax +49-89-59997-999

kathleen.hahn(at)pr-com.de

Datum: 02.11.2016 - 15:40

Sprache: Deutsch

News-ID 1419487

Anzahl Zeichen: 2149

Kontakt-Informationen:

Firma: IFS

Ansprechpartner: Kathleen Hahn

Stadt: Erlangen

Telefon: +49 (0) 89 59997 763



Meldungsart: Produktankündigung

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 02.11.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 133 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung