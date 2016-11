Data Governance: Schlüssel zum vollen Mehrwert von Business Intelligence

Von Qlik gesponserte Forbes-Insights-Studie zeigt: Weniger als die Hälfte der Unternehmen glaubt, bereits die vollen Vorteile von Business Intelligence (BI) zu nutzen

(firmenpresse) - Düsseldorf, 2. November 2016 - Qlik, führender Anbieter für Visual Analytics, hat gemeinsam mit Forbes Insights die Ergebnisse einer weltweiten Befragung zum Thema Business Intelligence von mehr als 400 IT- und Business-Managern veröffentlicht. Zentrales Ergebnis der Studie "Breakthrough Business Intelligence: How Stronger Governance Becomes a Force for Enablement" ist, dass die Mehrheit der Unternehmen die Vorteile von Business Intelligence bereits nutzen, aber noch weitaus mehr Potential sehen.

So geben rund 45 Prozent der mehr als 400 Befragten an, ihr BI-Programm bringe "sehr signifikante" Vorteile mit sich, weitere 36 Prozent erkennen "signifikante" Vorteile durch den Einsatz einer BI-Lösung. Trotzdem führen die langsame Akzeptanz seitens der Anwender, Silo-Denken innerhalb der Organisation, Schwierigkeiten bei der Interpretation der Daten sowie Datenschutzbedenken immer noch in vielen Unternehmen dazu, dass die Möglichkeiten der BI-Lösung nicht vollständig genutzt werden: Nur 48 Prozent der Befragten sind laut Forbes-Studie der Ansicht, tatsächlich schon von allen Vorteilen von Business Intelligence zu profitieren.

Als zentral für die Umsetzung identifiziert die Umfrage bessere Governance-Richtlinien in Unternehmen. Um durch bessere Zugriffsregeln konsistente, zuverlässige und optimierte Ergebnisse zu gewährleisten, wünschen sich die meisten Befragten beispielsweise mehr Datensicherheit sowie sicheren Zugriff auf Daten. Nur dann können Mitarbeiter des Unternehmens Daten individuell nutzen, um ihre Ziele zu erreichen.

"Governance erfordert eine feine Balance - so dass Konsistenz gewährleistet ist, Flexibilität aber trotzdem erhalten bleibt", so Mike Saliter, Vice President Global Industry Solutions bei Qlik. "Das Finden der richtigen Governance-Leitlinien innerhalb einer Organisation ist eine bedeutende Komponente, um das Beste aus den Möglichkeiten von BI herauszuholen."

Weitere Ergebnisse der Befragung sind:

- Drei von vier Befragten (76%) sagen, dass die Vorteile von BI mal gut, mal weniger greifbar sind - aber immer substantiell. Zu den spezifischen Vorteilen gehören unter anderem bessere Einblicke in Kundendaten, eine schnellere Markteinführung, stärkere Verzahnung von Produkt und Services, verbesserte Markenbewertung und -wahrnehmung sowie eine höhere Rentabilität.

- Führungskräfte erkennen die Bedeutung von Governance beim Thema BI: Über drei Viertel (78%) sagen, dass Governance für ihre BI-Operationen entscheidend oder wichtig sei, zwei Drittel (65%) geben an, Governance sei ein nützliches Mittel, um Endanwender dazu zu befähigen, neue Erkenntnisse zu gewinnen.

- Als weiterer Nutzen von BI-Strukturen werden künftig unter anderem erwartet: Weniger IT-Kontrolle, zunehmend eigenständige BI-Funktionen, mehr Strukturen, Planung und Governance bei weniger Ad-hoc-Charakteristiken und ein ausgewogenerer Mix aus zentralisierten und dezentralisierten Ansätzen.

Weitere Informationen und Ergebnisse zur Studie sind online verfügbar unter

http://www.forbes.com/forbesinsights/qlik_bi/

Über die Studie

Die Erkenntnisse der Untersuchung stammen sowohl aus einer Befragung als auch aus qualifizierten Interviews. Im Juli und August 2016 führte Forbes Insights in Zusammenarbeit mit Qlik eine globale Befragung von 437 Führungskräften aus mehreren Branchen in Nordamerika, Europa und dem APAC-Raum durch.

Über Forbes Insights

Forbes Insights ist die strategische Forschungs- und Thought-Leadership-Einheit von Forbes Media, dem Herausgeber des Forbes-Magazins und von Forbes.com. Die kombinierten Medien erreichen monatlich fast 75 Millionen Business-Entscheider weltweit. Forbes Insights forscht an zahlreichen Themen, die interessant sind für C-Level-Führungskräfte, Manager, Senior-Marketing-Profis, Unternehmer und Nachwuchsführungskräfte.

Neueste Informationen rund um Qlik für die DACH-Region finden Sie auch auf Twitter sowie auf YouTube oder Sie abonnieren die Neuigkeiten auf XING.

© 2016 QlikTech International AB. Alle Rechte vorbehalten.





http://www.qlik.com/de



Qlik® ist Anbieter der führenden Visual Analytics Plattform und Pionier für anwendergesteuerte Business Intelligence. Das Produktportfolio umfasst gleichermaßen cloudbasierte sowie lokal installierte Lösungen und reicht von Reporting und Self-Service Visual Analytics bis zu Guided und Embedded Analytics für kundenspezifische Analysen. Mit Qlik Sense®, QlikView® and Qlik® Cloud können Anwender unabhängig davon woher die Daten stammen und wo sie abgespeichert sind, die Beziehungen zwischen den Daten untersuchen, die wiederum zu wertvollen Einsichten und zu guten Ideen führen. Qlik mit Hauptsitz in Radnor, Pennsylvania, hat Büros in über 100 Ländern und mehr als 40.000 Kunden weltweit.

Qlik Tech GmbH

Maisberger GmbH

Korbinian Morhart

Claudius-Keller-Straße 3c

81669 München

korbinian.morhart(at)maisberger.com

089/41959937

www.maisberger.de



Firma: Qlik Tech GmbH

Ansprechpartner: Alexander Klaus

Stadt: Düsseldorf

Telefon: 0211/58668-0





