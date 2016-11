primeLine Unternehmensgruppe bezieht neuen Firmensitz

IT-Unternehmen bezieht nach rund sieben Monaten Bauzeit neuen Firmensitz in Bad Oeynhausen Eidinghausen

Die Geschäftsführung und Mitarbeiter der primeLine Unternehmensgruppe vor dem neuen Firmengebäude.

(firmenpresse) - Bad Oeynhausen, 2. November 2016. Rund ein halbes Jahr nach der Grundsteinlegung hat die primeLine Unternehmensgruppe Ende Oktober ihren neuen Firmensitz in Eidinghausen bezogen. Die Geschäftsführer Stefan Bangel, Petros Jossifidis und das 24-köpfige Team freuen sich über den reibungslosen Ablauf des 2,5 Millionen Projektes. Am Standort Dornenbreite war es nach dem stetigen Wachstumskurs des IT-Unternehmens zunehmend eng geworden.

Für die Zukunft geplant

"Größer, moderner, funktioneller ist der Neubau. Eben genau nach unseren Anforderungen", freut sich Petros Jossifidis. "Mit 1.100 qm Bürofläche haben wir jetzt doppelt so viel Platz zur Verfügung." Hinzu gekommen sind außerdem 760 qm Produktions- und Lagerfläche. Das neue Hochregallager bietet hohe Logistikleistungen: kompakt, flexibel, mit großem Raumangebot. Ein wichtiger Wettbewerbsvorteil stellt jetzt das eigene Rechenzentrum dar. "Damit können wir Backup- und Monitoring-Dienstleistungen sowie weitere Cloud-Services im eigenen Haus anbieten. Das ist für unsere Kunden bequem und sicher", so Stefan Bangel. Zeigt die Wachstumskurve weiter nach oben, ist das Unternehmen gut gerüstet, denn das insgesamt 5.100 qm große Grundstück lässt viel Luft nach oben.

Attraktiv für Kunden und Mitarbeiter

Ist Bad Oeynhausen ein geeigneter IT-Standort für ein bundesweit agierendes Unternehmen? "Nicht nur ich, sondern auch die meisten Mitarbeiter sind hier in der Region verwurzelt", sagt Stefan Bangel. "Von daher war es uns wichtig, hier zu bleiben. Unser neuer Standort ist verkehrstechnisch optimal gelegen, weil er eine günstige Anbindung über die Nordumgehung an die Autobahnen A2 und A30 bietet. Für Kunden, aber auch für unsere Mitarbeiter ist das ideal."

Auch mit seinem Neubau präsentiert sich primeLine als attraktiver Arbeitgeber. Büros und Technikräume sind modern eingerichtet und so angeordnet, dass interne Abläufe optimiert sind. Ein grüner Innenhof mit umlaufender Terrasse wird im nächsten Jahr angelegt. Ein idealer Aufenthaltsraum für die Pausen. Wer den sportlichen Ausgleich sucht, der kann den firmeneigenen Fitnessraum mit Duschen und Umkleidekabinen nutzen.

Des Weiteren gibt es moderne Schulungsräume und eine eigene Cafeteria. "Somit können wir mit unseren Schulungen im Haus bleiben und sogar noch Gastgeber sein für interessante Veranstaltungen im IT-Bereich oder andere regionale Termine", blickt Petros Jossifidis nach vorn.





Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die primeLine Unternehmensgruppe



Nicht nur regionale mittelständische Unternehmen wie Wahl & Co. oder Kirchner Print.Media zählen zu den Kunden der primeLine Unternehmensgruppe, sondern auch bekannte öffentliche Auftraggeber, Universitäten und Forschungseinrichtungen. Mit Sitz in Bad Oeynhausen vertreibt das Unternehmen Hard- und Software, fertigt intelligente Server, Storage Systeme, plant, betreut und erweitert IT-Strukturen seiner Kunden und bietet innovative Lösungen in den Bereichen Hochverfügbarkeit, Backup und Netzwerksicherheit.





Die Geschäftsbereiche im Einzelnen:



Die primeLine Solutions



Mit mehr als zehn Jahren Erfahrung gilt die primeLine Solutions als zuverlässiger Hard- und Software-Lieferant. Der Fokus liegt auf der individuellen Fertigung hochverfügbarer Server- und Storage Systemen, High Performance Computing (HPC) für Forschung und Finanzwesen, IP zertifizierten Systemen für industrielle Abnehmer sowie Workstations, PCs und mobilen Arbeitsplätzen. Maßgeschneiderte Lösungen, persönliche Ansprechpartner und ein kulanter Service - damit punktet primeLine Solutions gegenüber großen Marken. Bundesweit und darüber hinaus werden Kunden wie das Carl Zeiss, Bombardier Transportation, Max-Planck- und Fraunhofer-Institute, aber auch regionale Unternehmen wie teuto.net aus Bielefeld beliefert.





Das primeLine Systemhaus



Anfang 2015 aus der primeLine Solutions heraus gegründet, ist das primeLine Systemhaus Ansprechpartner für kleine, mittlere und große Unternehmen, wenn es um die Planung, Umsetzung und Pflege von IT-Infrastrukturen geht. Kernkompetenzen sind neben Virtualisierung, Hochverfügbarkeit und IT-Security auch Monitoring- und Backuplösungen. Mit der primeLine Solutions als Lieferant und Partner für hochwertige IT Systeme profitieren die Systemhaus Kunden zudem von Synergieeffekten durch die enge Verzahnung der beiden Unternehmen. Zu den Kunden zählen namhafte Unternehmen aus der Region. Dazu gehören unter anderem der Logistikdienstleister Wahl & Co. aus Bielefeld, die Kirchner Print.Media aus Kirchlengern sowie viele kleine und mittelständisch geprägte Betriebe.

