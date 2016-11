Hepco&Becker bringt Zubehör für BMW R nineT Scrambler raus!

Gepäck- und Topcaseträger sind jetzt auch für das neue Scrambler Modell der BMW R nineT zu haben.

(firmenpresse) - Die Firma Hepco&Becker hat nun auch für das Scrambler Modell der BMW R nineT, Bj. 2016 diverse Zubehör Artikel entwickelt. Der schlanke C-Bow Träger in schwarz ist für ca. 158 € voraussichtlich in KW 48 zu bekommen. Ursprünglich als Softtaschenhalter entwickelt gibt es seit der INTERMOT 2016 nun auch einen Hartschalenkoffer für den Träger.

Jetzt schon gibt es ein Minirack für 198 € sowie auch ein Alu- (198 €) und Easyrack (231 €) um die Mitnahme von Hecktasche oder Topcase zu ermöglichen.

Zum Schutz der Scrambler gibt es einen schwarzen Motorschutzbügel für ca. 249 €, der voraussichtlich in KW 48/49 lieferbar ist.

Des weiteren ist eine Seitenständerplatte zur Verbreiterung des Seitenständers in Vorbereitung, die voraussichtlich für 44,90 € verfügbar sein wird.

