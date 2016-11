Digitalisierung der Immobilienvermittlung

Aigner Immobilien über die nachhaltigen Vorteile für Kunden

(firmenpresse) - Durch die entscheidende Weiterentwicklung der strukturierten Verkaufsprozesse und die Einführung digitaler Marktinnovationen wie den Plattformen "Mietwohnungsbörse.de" und "Käuferfinder.de", bei gleichzeitiger Gewährleistung der Qualitätssicherung im Unternehmen durch die zweifache Zertifizierung DIN ISO 9001 sowie DIN EN 15733 konnte Aigner Immobilien in den letzten Jahren seine Marktführerschaft weiter ausbauen.



Diese hohe Anzahl von Transaktionen wird durch die Verbindung von konsequenter Digitalisierung bei gleichzeitig bemerkenswerter fachlicher persönlicher Dienstleistungsqualität und bester lokaler Marktkenntnis erreicht - wobei Aigner Immobilien mit 98 % auch eine der höchsten Weiterempfehlungsquoten innerhalb der Branche verzeichnet.



In Vorbereitung zur bundesweiten Expansion mit Filialen in allen TOP-7-Metropolregionen eröffnete im Sommer dieses Jahres bereits die erste Filiale in Frankfurt. Weitere 100%ig unternehmenseigene Standorte sind für die kommenden Jahre vorgesehen.



Mit dem Expansionskonzept will sich Aigner Immobilien ganz bewusst als Gegenbewegung zu Franchise- und Lizenzunternehmen, die zumeist lediglich ihren Namen an branchenfremde Gründer verkaufen oder sich über Gebühren, Kostenumlagemodelle oder Mitgliedsbeiträge statt über Umsätze refinanzieren, positionieren.



Aigner Immobilien setzt im Gegensatz zu "Lizenzmaklern" ausschließlich auf professionelle, fachlich ausgebildete Makler und echte Partner/Gesellschafter in den jeweiligen Regionen. Vorbild sind die international erfolgreich agierenden Anwaltssozietäten mit ihrem langjährig bewährten Partnerschaftsmodell. Gesucht werden nicht Einzelkämpfer, die bei der Jagd nach dem schnellen "Deal" die langfristige Qualität und die Weiterempfehlung aus den Augen verlieren, sondern der Fokus liegt auf Skalierungseffekten durch gegliederte, digitalisierte Arbeitsprozesse im Team mit fachlich bestqualifizierten, fest angestellten, aber umsatzbezogen entlohnten Mitarbeitern.





Die inhabergeführte, mehrfach ausgezeichnete Aigner Immobilien GmbH gehört mit 25 Jahren Markterfahrung und einem durchschnittlichen Objektvolumen von über 300 Mio. Euro im Jahr zu den TOP 5 der Maklerunternehmen im Großraum München. An sieben Standorten in München, Starnberg und Frankfurt am Main konzentrieren sich mehr als 100 Mitarbeiter auf den Verkauf und die Vermietung von Wohn- und Gewerbeimmobilien. Das Dienstleistungsspektrum reicht von der klassischen Wohnimmobilienvermittlung über die Vermarktung von Investmentprojekten bis hin zum Vertrieb von Bauträgermaßnahmen, die durch eine unternehmenseigene Marketingabteilung begleitet werden. Die Mitarbeiter zeichnet eine fachlich hohe Kompetenz und langjährige Erfahrung in der Immobilienbranche aus. Als Berater und Vermittler begleiten sie Projektentwicklungen im wohnwirtschaftlichen und im gewerblichen Bereich. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine marktorientierte Wertermittlung durch firmeneigene Architekten und Gutachter. Abgerundet wird das Leistungsspektrum durch eine bankenunabhängige Finanzierungsberatung.



Die Aigner Immobilien GmbH ist Mitglied von "DIP - Deutsche Immobilien-Partner", dem zu den Branchenführern zählenden, 1988 gegründeten Verbund unabhängiger Immobiliendienstleister mit 14 Partnern an bundesweit mehr als 25 Standorten und vier weiteren Spezialisten aus verschiedenen Service-Organisationen als "preferred partnern" mit insgesamt über 800 Experten und einem jährlichen Transaktionsvolumen von rd. EUR 1,5 Mrd. aus vermittelten Immobilienverkäufen sowie mehr als 260.000 Quadratmetern vermittelter gewerblicher Mietfläche (2015).



Aigner Immobilien GmbH

Ruffinistraße 26, 80637 München

Aigner Immobilien GmbH

Christina Vollmer

München

(089) 17 87 87 6206



