Gräflicher Park Grand Resort nimmt Corporate Social Responsibility ernst

Tatkräftige Unterstützung in der Region und die Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung werden großgeschrieben beim Gräflicher Park Grand Resort in Bad Driburg. So wird nicht nur die Tischtennis-Damenmannschaft des TuS Bad Driburg unterstützt, die in der aktuellen Saison in der Champions League spielt, sondern ebenso der 1. Ball der Wirtschaft oder auch der Deutschlandtag der JU 2016 – beides in Paderborn.

Dirk Schäfer, Direktor im Gräflicher Park Grand Resort (Foto: Sascha Reichert, fre

(firmenpresse) - „Wir nehmen Corporate Social Responsibility ernst“, so Hotel-Direktor Dirk Schäfer. „Für uns ist das ein Bekenntnis zur Region und den Menschen, die dort leben“. Für die Tischtennis-Damen steht der Gräfliche Park Grand Resort als Mannschaftshotel zur Verfügung. Weiterhin ist das Hotel als Trikot-Sponsor dabei und präsentiert sich in der Champions-League-Publikation, auf den Banden sowie auf dem Bodenbelag.



In der europäischen Königsklasse des Damen-Tischtennis spielen zwölf Vereine aus acht europäischen Nationen um den Sieg. Außer der Mannschaft des TuS Bad Driburg ist im aktuellen Wettbewerb auch noch Titelverteidiger Berlin aus Deutschland vertreten.





Das Wellness-Spa-Hotel Gräflicher Park Grand Resort mit 135 Zimmern und Junior-Suiten sowie sechs Logierhäusern befindet sich inmitten des gleichnamigen englischen Landschaftsparks am Fuße des Teutoburger Waldes und bietet seinen Gästen neben erstklassiger Medical Wellness auch die Möglichkeit, Tagungen und Events in einem exklusiven Umfeld zu veranstalten. Dafür stehen 13 repräsentative VDR-zertifizierte Tagungs- und Veranstaltungsräume für bis zu 500 Personen zur Verfügung. Alle Räume verfügen über einen Blick in den Park und sind komplett verdunkelbar. Brunnenarkaden, Fest- und Theatersaal verfügen über WLAN und sind mit Kraftfahrzeugen zu befahren. Fest- und der Theatersaal können miteinander verbunden werden. Insbesondere die Verbindung mit dem Kooperationspartner Bilster Berg bietet ein weites Feld für fahraktive Events und Incentives mit hohem Motivationsfaktor. 1782 von Caspar Heinrich von Sierstorpff begründet, verfolgt der 64 Hektar große Gräfliche Park den Anspruch, seinen Besuchern ein besonderes Refugium zur Erholung von Körper, Geist und Seele zu bieten. Bis heute befindet sich das Grand Resort Hotel im Besitz der Familie Oeynhausen-Sierstorpff.

