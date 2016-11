"harbourlights" strahlen auf dem "altonale Kunstherbst"

Neue Bildkompositionen des Hamburger Hafens - Selbach stellt im alten England-Fährterminal aus

Die?harbourlights?visualisieren das lebendige Treiben in Frachtschiff- und Passagierterminals

(firmenpresse) - Hamburg - 02. Nov. 2016. Der alte England-Fährterminal in Altona ist idealer Rahmen für die Art Collection "harbourlights" von Arthur F. Selbach. Auf dem "altonale Kunstherbst 2016" stellt der kreative Fotokünstler großformatige Bildkompositionen des Hamburger Hafens vor. Selbach verwendet eine spezielle Technik: Er lagert bis zu 20 Motive übereinander und visualisiert damit das lebendige Treiben in Frachtschiff- und Passagierterminals. Zu sehen sind seine neuesten Werke am kommenden Wochenende. Ort und Zeit: Ehemaliges Fährterminal, Van-der-Smissen-Str. 4, 22765 Hamburg, 5. und 6. November. Samstag von 11 bis 19 Uhr, Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

Vielschichtig: "harbourlights" schicken das Auge auf Wanderschaft

Die übereinandergelagerten Fotografien des Hamburger Hafens verschmelzen zum vielschichtigen Gesamtkunstwerk, das das Auge auf eine faszinierende Wanderschaft schickt. Der in der Alsterstadt lebende Selbach ist für renommierte Zeitschriften und Verlage weltweit unterwegs - der Hamburger Hafen aber zählt zu seinen Lieblingsmotiven. Die Art Collection "harbourlights" umfasst inzwischen 65 Bilder und hat eine eigene Website: https://harbourlights.one/#face.

Bildcollagen hochwertig produziert und limitiert

Selbach setzt bei den großformatigen Bildcollagen auf Exklusivität und hochwertige Produktion: auf Leinwand, als Direktdruck auf Alu-Dibond oder mit edlem Galerierahmen. Jedes Bild ist signiert, die Auflage ist in der Regel auf fünf, zehn oder fünfzehn limitiert.

