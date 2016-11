EURALIS Online-Feldtag

Maximale Information mit minimalem Zeitaufwand

Norderstedt, 1. November 2016

Kompakte und umfassende Informationen sind neben Empfehlungen und Ergebnissen

elementar für eine ertragsorientierte Sortenentscheidung.

Der Besuch von Feldtagen ist dafür hilfreich, in einer arbeitsreichen Zeit mitten in der

Saison, jedoch nicht immer realisierbar für Landwirte und Entscheider.

EURALIS hat die Feldtage 2016 genutzt, um auch über die Saison hinaus

Informationen verfügbar zu halten.

Der erste EURALIS Online-Feldtag transportiert maximale Informationen bei minimalem

Zeitaufwand. In achteinhalb Minuten werden die Sorteninformationen transportiert und

unterschiedliche Nutzungsrichtungen und Sorteneigenschaften dargelegt. Direkt auf dem

Feld aufgenommen unterstützen die aktuellen Bilder der angebauten Sorten die jeweilige

Präsentation und machen Sorten für die Entscheidungsfindung sichtbar.

http://www.euralis.de/online-feldtag/

EURALIS Saaten GmbH

EURALIS Saaten ist die deutsche Niederlassung der EURALIS Semences S.A.S., das Saatgutunternehmen der französischen Groupe EURALIS und züchtet, prüft und vertreibt Sorten von Mais, Raps, Sonnenblumen, Soja und Sorghum in Zentraleuropa. Es werden jährlich 13 % des Umsatzes in die Züchtung investiert. In Europa hat EURALIS zehn Zuchtstationen, davon drei in Deutschland, mit insgesamt 500.000 Versuchsparzellen.

Weitere Informationen unter www.euralis.de

Kontakt

EURALIS Saaten GmbH

Gesa Sophia Christiansen, Presse-/Öffentlichkeitsarbeit Zentraleuropa

Oststraße 122, 22844 Norderstedt

Tel: 040 60 88 77 -54, Fax: 040 60 88 77 -34

Mobil: 0151 27 65 17 84

E-Mail: gesa.christiansen(at)euralis.de

Bitte beachten: Sämtliches zur Verfügung gestellte Bildmaterial darf nur mit der ausdrücklichen Quellenangabe "EURALIS Saaten GmbH" abgedruckt werden.





