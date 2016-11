Nacht der Skorpione im ART Stalker

Drei Skorpione im ART Stalker Team, wenn das nicht ein Grund ist zu feiern.

Daher gibt ART Stalker zwischen 18 und 21 Uhr allen die im Zeichen des Skorpions geboren sind einen Scorpion Drink aus.

Nacht der Skorpione

„Entweder – oder“, „Alles oder nichts“ lautet die Devise der im Sternzeichen des Skorpions Geborenen. Stolz, Mut, Ehrgeiz, Individualismus, Gerissenheit und ein großes Maß an Stärke prägen den Charakter des unnahbaren und mystischen, aber auch tiefsinnigen und emotionalen Skorpions.



Skorpione, aber auch alle anderen Sternzeichen, sind herzlich eingeladen, mit uns am 18.11. die Nacht der Skorpione zu feiern.



Zu trinken gibt es nicht nur das Skorpion Element Wasser, sondern unter anderem auch einen leckeren Scorpion Drink und das Beste:

Freitag 18. November 2016

Ab 18 Uhr

Eintritt frei



ART Stalker - Kunst+Bar+Events - Kaiser-Friedrich-Str. 67 - 10627 Berlin

+49(0)30 - 22052960 - mail(at)art-stalker.de - www.art-stalker.de





ART Stalker

... verbindet lockere Bar-Atmosphäre mit internationaler Kunst.

Bühne für junge und etablierte Liveauftritte. Art Stalker in der Kaiser-Friedrich-Str. 67 ist die neue Event-Bar in Berlin-Charlottenburg.

Pep up the West!





Rooftop ARTs UG (haftungsbeschränkt)

