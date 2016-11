Eine dystopische Erzählung über Datenwahn und Sonneneruptionen

In "Eine zweite Chance", erschienen im Persimplex Verlag, zeichnet Autorin Janine Widmer das Bild einer düsteren Zukunft. Nach einer falsch berechneten Sonneneruption versinkt die Menschheit im Chaos, die Überlebenden kämpfen gegen feindliche Bedingungen und die totale Überwachung per eingepflanzten Chips.

Cover

(firmenpresse) - Durch einen fatalen Fehler in der Berechnung eines Computerprogramms entdecken der renommierte Astrophysiker Chris Gordon und sein Teamkollege, dass die erwartete Sonneneruption um ein vielfaches stärker sein und vor allem früher stattfinden würde als erwartet.

Unverzüglich informieren sie ihren Chef, den geheimnisvollen Mr. Blackwere.

Dieser jedoch verfolgt seine eigenen Ziele … er will die Weltherrschaft an sich reißen.

Skrupellos verfolgt er im Geheimen seine Ziele.

Als es sechs Jahre später zur Katastrophe kommt, überstehen dieses Ereignis nur sehr wenige Menschen.

Der Kampf ums Überleben beginnt.

In diese Zeit wird Samantha, Tochter eines Wissenschaftlers, hineingeboren.



Ein packendes Buch über eine mögliche Zukunft, die falsche Sicherheit der Technisierung und die Gefahren der totalen Überwachung.





http://www.persimplex.de/belletristik/eine-zweite-chance/



Seit mehr als zehn Jahren veröffentlicht der Persimplex Verlag ungewöhnliche und besondere Bücher jenseits des Mainstreams.





Kommentare zur Pressemitteilung