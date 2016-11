Informationsabend “Internet Forum” von der Firma TILL.DE in Braunschweig

Braunschweig, 02.11.2016 - Die Internetagentur TILL.DE bietet am 16.11.2016 einen Infromationsabend zu den Themen Local SEO und Webseitenanalyse. Der Infoabend läuft unter dem Namen “Internet Forum” und bietet zusätzlich die Möglichkeit mit den zertifizierten Mitarbeitern von TILL.DE ins Gespräch zu kommen und seine eigene Webseite testen zu lassen.

(firmenpresse) - Im Webanalyse-Vortrag wird ein Überblick über das kostenlose Analyse Tool - Google Analytics gegeben. Anschließend erfahren Sie in unseren Ausführungen über Local SEO und SEA wichtige Hinweise, um mehr Besucher für Ihre Homepage zu gewinnen.





Das Internet verändert sich täglich. Es bietet ständig neue Funktionen und Möglichkeiten, welche Einfluss auf das Nutzerverhalten nehmen. Durch die Verwendung der Webanalyse Kennzahlen aus der Interaktionsanalyse der Nutzer, kann die eigene Homepage analysiert und optimiert werden. Je intensiver man sich mit dem Thema Webanalyse auseinandersetzt, umso mehr Optimierungspotential kann für die eigene Homepage aufgespürt werden.





In der Präsentation zum Thema Suchmaschinenmarketing wird nicht nur auf die Unterschiede zwischen SEO und SEA-Maßnahmen eingegangen, sondern darüber hinaus erläutert wie diese Marketingaktionen sich gegenseitig sinnvoll ergänzen. Überdies werden einige Tipps im Hinblick auf die Bewertungskriterien von Google verraten und welche Aktionen die eigene Webseite im Ranking ganz weit nach oben bringen.





Im Anschluss zu den Vorträgen können die Teilnehmer von der Gelegenheit Gebrauch machen ihre Webseite von den TILL.DE Experten analysieren zu lassen. Der gratis Webseiten-Check gibt Aufschluss darüber, an welchen Punkten angesetzt werden muss, um das Potential einer Homepage noch besser auszuschöpfen.





Die Vortragsthemen des Internet Forums im November 2016:





Webseitenanalyse mit Google Analytics, inklusive gratis Webseiten Check









Die Teilnehmer werden aufgeklärt, welche Vorteile sich durch die Nutzung von Webanalyse-Tools erschließen und wie aus der Interaktionsanalyse des Nutzerverhaltens die richtigen Rückschlüsse für die Optimierung einer Webseite gezogen werden können. Mit Webanalytics erhält man kanalübergreifende Webanalyse-Kennzahlen. Diezertifizierten Mitarbeiter von TILL.DE nehmen für die Teilnehmer direkt vor Ort einen kostenlosen Webseiten-Check vor. Auf der Basis der Webseitenanalyse werden praktische Optimierungsvorschläge geliefert.







Rankingfaktoren im Suchmaschinenmarketing, Anwendungstipps von TILL.DE





Durch Suchmaschinenoptimierung können mehr Nutzer angesprochen werden. Zur Auslieferung der Suchergebnisse bewerten die Suchmaschinen die Anzeigenrelevanz. In der Infoveranstaltung werden wichtige Einblicke in diese Bewertungskriterien geliefert und wie diese für eine Homepage berücksichtigt werden können. Was muss für die organische Suche beachtet werden und was ist notwendig, um bei lokalen Suchanfragen ganz vorne mit dabei zu sein? Außerdem erfahren die Teilnehmer, welche Rolle dem SEA im Suchmaschinenmarketing zukommt und wie ein gutes Zusammenspiel von SEO- und SEA-Maßnahmen aussieht.





Wann?

am 16. November 2016

ab 18:00 Uhr

Wo?

TILL.DE GmbH

Erzberg 48

38126 Braunschweig

Wie melde ich mich an?

Füllen Sie einfach das Online-Formular auf www.till.de/forum aus oder schicken Sie uns ein Fax mit Namen, Firmenadresse, E-Mail und evtl. Begleitperson an +49 531 224334 - 99. Die Teilnahme ist kostenlos. Lassen Sie sich die Gelegenheit nicht entgehen und melden Sie sich direkt an!







Über TILL.DE



Die 1996 gegründete Internetagentur TILL.DE aus Braunschweig realisiert webbasierte Marketing-Lösungen, die sich durch technische Raffinesse und intuitive Bedienbarkeit auszeichnen. Die Schwerpunkte liegen dabei auf den Bereichen App-Programmierung, Online-Marketing und der Kreation von Internetseiten. Die Agentur ist überregional und branchenübergreifend tätig. Zum Kundenkreis gehören Großkonzerne wie die Continental AG, aber auch mittelständische Betriebe, z.B. Versandhandelsfirmen, Ingenieurbüros, Reiseanbieter sowie Consultingfirmen. Darüber hinaus hat sich die Agentur, die ein Google-zertifizierter AdWords-Partner ist, in Deutschland, Österreich und der Schweiz einen Namen als Seminaranbieter für Internetmarketing-Themen gemacht. Zu den Referenzkunden im Seminarbereich zählen u.a. die Schweizer Klubschule Migros sowie der Axel Springer Verlag.



