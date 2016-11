Sunny Cars veröffentlicht neue Preisliste

(Bildquelle: @ Sunny Cars)

(firmenpresse) - München, 2. November 2016 (w&p) - Großes Leistungsspektrum auf einen Blick: Mit der neu veröffentlichten Preisliste für die Wintersaison bringt Sunny Cars eine Übersicht seines weltweiten Mietwagenangebotes und aller Service-Pakete in die Reisebüros. Wird über die gängigen Alles-Inklusive-Leistungen von Sunny Cars hinaus eine zusätzliche Option wie Premium-Service, Express, Express-VIP oder Ohne-Kaution angeboten, sind diese beim jeweiligen Mietwagenland gesondert gekennzeichnet. Die Preisliste gilt für den Mietbeginn 1. November 2016 bis 31. Oktober 2017 mit Buchungseingang bis zum 31. März 2017.

Die dargestellten Wochenpreise sollen Reisebüro-Mitarbeitern und Kunden primär zur Orientierung dienen, tagesaktuelle Preise und Aktionen sind über die Buchungssysteme oder Internet abrufbar. Erstmals in der Preisliste aufgeführt sind die in den vergangenen Wochen neu aufgenommenen Zielgebiete Japan, Iran, Kasachstan, Ghana und Aserbaidschan.

Beim Service-Paket Premium kann ein Fahrzeug gebucht werden, das neben den umfangreichen Alles-Inklusive-Leistungen maximal ein Jahr alt ist oder über maximal 25.000 Kilometer Laufleistung verfügt. Zudem profitieren die Urlauber von der fairen voll/voll-Tankregelung und einer bevorzugten Fahrzeug-übernahme direkt am Flughafen. Schnell zum Mietauto geht es in ausgewählten Destinationen auch mit dem Express-Service von Sunny Cars. Nur für Johannesburg ist der Express-VIP Service buchbar, bei dem der Kunde auch bei der Pass- und Zollkontrolle bevorzugt behandelt wird. Beim Service-Paket Ohne-Kaution muss bei der Fahrzeugübernahme keine Kaution für das Mietauto hinterlegt werden. Für alle genannten Service-Pakete ist die Vorab-Online-Registrierung notwendig.

Buchbarkeit: Sämtliche Mietwagen-Angebote von Sunny Cars sind über das Reisebüro, auf https://www.sunnycars.de oder telefonisch unter 089 - 82 99 33 900 zu buchen.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://https://www.sunnycars.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Das inhabergeführte Unternehmen Sunny Cars wurde vor 25 Jahren in München gegründet und arbeitet heute mit lokalen Fahrzeugflottenanbietern an mehr als 8.000 Mietstationen in über 120 Destinationen zusammen, die seinem hohen Qualitäts- und Servicestandard entsprechen. Mietautos von Sunny Cars stehen für ungetrübte Urlaubsstimmung ohne Preisaufschläge: Die wichtigsten Leistungen sind im Preis für den Sunny Cars-Mietwagen enthalten und sorgen für ein sorgloses Fahrvergnügen.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Sunny Cars GmbH

PresseKontakt / Agentur:

Wilde & Partner

Marion Krimmer

Nymphenburger Straße 168

80634 München

info(at)wilde.de

+49 (0)89 17 91 900

http://www.wilde.de



Datum: 02.11.2016 - 13:35

Sprache: Deutsch

News-ID 1419584

Anzahl Zeichen: 2020

Kontakt-Informationen:

Firma: Sunny Cars GmbH

Ansprechpartner: Thorsten Lehmann

Stadt: München

Telefon: +49 (0)89 82 99 33 80





Diese Pressemitteilung wurde bisher 34 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung