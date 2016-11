Arbeiten in 75 Metern Höhe

Wildeshausen. 75 Meter Arbeitshöhe, 41 Meter Reichweite, 600 Kilogramm Korblast und hoch mobil. Beeindruckend sind die technischen Daten der neuen Arbeitsbühne von Hüffermann Krandienst. „Ab November 2016 steht der Ruthmann Steiger T 750 HF auf einem Vier-Achs-Fahrgestell von MAN den Kunden im gesamten Bundesgebiet zur Verfügung“, kündigt Daniel Janssen, Geschäftsführer von Hüffermann Krandienst an.

Die neue Ruthmann-Arbeitsbühne von Hüffermann Krandienst im Einsatz. Foto: Hüffermann Krandienst

Zum Einsatz kommt die neue Arbeitsbühne unter anderem bei der Reparatur und Wartung von Windkraftanlagen, Industrie- und Silotürmen oder Fackeln in der Erdgasverarbeitung.

Bei der Montag von Werbetafeln oder Pylonen sind sie ebenso unverzichtbar wie bei Elektroarbeiten in luftiger Höhe oder bei Reinigungsarbeiten

Aber auch bei Filmaufnahmen kommen Arbeitsbühnen zum Einsatz, als Plattform für die Kamera oder als Träger für Beleuchtungsequipment.

Mit seinem stehenden Arbeitskorb, der eine Traglast von 600 Kilogramm bietet, und dem Gelenkarm ermöglicht die Arbeitsbühne flexibles Arbeiten, auch Unterflur.

Als kompetenter Full-Service-Dienstleister im Bereich Kran- und Arbeitsbühnentechnik bietet Hüffermann Krandienst die neue Arbeitsbühne mit Fahrer bzw. Bediener an. Die Dienstleistungen stehen den Kunden damit bundesweit zur Verfügung. Stationiert ist der Steiger am Standort in Wusterhausen/Dosse in Brandenburg.

Die Disposition des neuen Arbeitsgerätes erfolgt über die Telefonnummer 04431 / 94 555 122.

Hüffermann Krandienst bietet als Partner im Verbund PartnerLift bundesweit an 145 Stationen insgesamt rund 15.000 Geräte an.





http://www.hueffermann-krandienst.de/



Bereits 1965 wurde der erste Hüffermann-Kran und Abschleppwagen zum Einsatz gerufen. Mit Erfahrungen im Fahrzeugbau sowie der Vermietung erhalten Sie mit Hüffermann ein Komplettpaket. Mit unserer eigenen Nutzfahrzeugwerkstatt mit separatem Fahrzeugbaubereich, dem Handelsbereich für Gebrauchtfahrzeuge und dem Prüfservice für Anschlagmittel bieten wir Ihnen eine breite Angebotspalette, die Sie bei kaum einem anderen Unternehmen finden werden.

Hüffermann Krandienst GmbH

Hüffermann Krandienst GmbH

Anja Schiede

Ahlhorner Straße 89

27793 Wildeshausen



Fon +49 4431 94 555 165

Fax +49 4431 94 555 249



Mail anja.schiede(at)hueffermann.de

Web www.hueffermann.com



Martin Siemer

msi medienKontor



Bargloyer Straße 57A

27793 Wildeshausen

Fon +49 4431 92340

Fax +49 4431 92342



Mail martin.siemer(at)msi-medien.de

Web www.msi-medien.de

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.