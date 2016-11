Auf der Suche nach einer zukunftsfähigen Ethik / Das "Frankfurter Zukunfts-Symposium" lotete die Chancen und Risiken neuer Technologien aus

(ots) - "Unsere ethisch-politischen Systeme hinken der

technologischen Entwicklung weit hinterher", erklärte der Philosoph

Michael Schmidt-Salomon in seiner Einführung in das "Frankfurter

Zukunfts-Symposium", das am vergangenen Wochenende vom Ethikverband

der Deutschen Wirtschaft und der Giordano-Bruno-Stiftung veranstaltet

wurde. Aus diesem Grund haben die beiden Organisationen beschlossen,

ein Netzwerk zu schaffen, das "rationale Maßstäbe für die Bewertung

der Chancen und Risiken neuer Technologien" entwickeln soll.



"Das Frankfurter Zukunfts-Symposium war nur ein erster Schritt hin

zur Etablierung eines solchen Netzwerkes", sagte die Präsidentin des

Ethikverbands der Deutschen Wirtschaft, die Philosophin und

Personalberaterin Irina Kummert, die durch die zweitägige Konferenz

an der Goethe-Universität Frankfurt führte. In ihrer Begrüßung der

etwa 300 Kongressteilnehmer betonte Kummert, wie sehr sie sich

darüber freue, "dass so viele namhafte Referentinnen und Referenten

unserer Einladung gefolgt sind". In der Tat waren die vier Panels der

Tagung, die sich mit der "offenen Zukunft und ihren Feinden", mit

"intelligenten Roboter und virtuellen Realitäten", den "Konsequenzen

der Biotechnologie" und der "Rolle der Ethik in der Politik"

beschäftigten, mit Dieter Birnbacher, Klaus-Jürgen Grün, Michel

Friedman, Ingrid Häußler, Eric Hilgendorf, Matthias Horx, Irina

Kummert, Reinhard Merkel, Thomas Metzinger, Michael Schmidt-Salomon,

Gert Scobel, Stefan Lorenz Sorgner, Jay Tuck, Franz Josef Wetz und

Christiane Woopen hochkarätig besetzt.



Die intensiv geführten Debatten zeigten, dass es - selbst bei

unterschiedlichen weltanschaulichen Zugängen - sehr wohl möglich ist,

Kriterien zu benennen, anhand derer sich wünschenswerte von

nicht-wünschenswerten Entwicklungen rational unterscheiden lassen.

Weit problematischer erscheint demgegenüber die Aufgabe, solche



Maßstäbe in den politischen und ökonomischen Alltag zu integrieren.

"Mit dieser Frage wird sich das nächste Zukunfts-Symposium, das für

das Jahr 2018 geplant ist, in besonderer Weise beschäftigen",

erklärten die Organisatoren des Kongresses Irina Kummert,

Klaus-Jürgen Grün und Michael Schmidt-Salomon bei ihrem

abschließenden Fazit. Bis zu diesem Zeitpunkt wollen der Ethikverband

der Deutschen Wirtschaft und die Giordano-Bruno-Stiftung bereits ein

gemeinsames "Experten-Netzwerk für Zukunftsethik und

Zukunftsgestaltung" etabliert haben.



Nach der erfolgreichen Kooperation beim Frankfurter

Zukunfts-Symposium soll die Zusammenarbeit beider Organisationen "auf

jeden Fall weiter ausgebaut werden", hieß es. Denn es habe sich

gezeigt, "dass sich die Profile des Ethikverbands und der Stiftung

wunderbar ergänzen". So gingen beide von der Notwendigkeit einer

"nicht-moralisierenden, kritisch-rationalen und evidenzbasierten

Argumentation" aus, um künftige Entwicklungen angemessen beurteilen

zu können. Ziel sei es dabei, einen "fairen Wettbewerb der Ideen" zu

ermöglichen und möglichst viele Menschen davon zu überzeugen, "dass

wir uns allesamt umso weniger vor der Zukunft fürchten müssen, je

mehr wir uns dafür engagieren, sie in vernünftiger Weise zu

gestalten".



