"Eberhard Weber - Rebell am Bass" / Preview des Dokumentarfilms am Sonntag, 20. November, 11 Uhr in der Scala Ludwigsburg / Ausstrahlung im SWR Fernsehen am Mittwoch, 14. Dezember 2016 um 23:30 Uhr (FOTO)

(ots) -

Eberhard Weber hat das Bassspiel revolutioniert. Er gilt als

Erfinder des E-Kontrabasses und hat damit internationale

Jazzgeschichte geschrieben. 2007 wurde Eberhard Webers beispiellose

Karriere durch einen Schlaganfall jäh beendet. Auf Grund seiner

Krankheit lebt er sehr zurückgezogen in Vic Saint Anastasie in

Frankreich. In dem 60-minütigen Dokumentarfilm "Eberhard Weber -

Rebell am Bass" begegnet der Zuschauer einer großen

Musiker-Persönlichkeit und einem außergewöhnlichen Menschen, der

gelernt hat, seinen Zustand zu akzeptieren. Erstmals gezeigt wird der

Film am Sonntag, 20. November, ab 11 Uhr in der Scala Ludwigsburg mit

anschließendem Filmgespräch mit Eberhard Weber und Regisseur Julian

Benedict. Sendetermin im SWR Fernsehen ist Mittwoch, 14. Dezember

2016 um 23:30 Uhr.



Konzertmitschnitte und Interviews mit Weg- und Bandgefährten Der

Film zeichnet die außergewöhnliche musikalische Karriere von Eberhard

Weber nach. Webers Wirken und Einfluss auf die Jazz-Welt werden durch

sorgfältig recherchiertes Footage-Material aus Musik-Archiven belegt.

Konzertmitschnitte des oft als unbequem bezeichneten Musikers mit

berühmten Weg- und Bandgefährten, wie z. B. Pat Metheny, Gary Burton,

Jan Gabarek und Michael di Pasqua verdeutlichen die Bedeutung

Eberhard Webers als Musiker und Komponist. Interviews mit diesen

Weggefährten geben dem Zuschauer einen Einblick in die Entwicklung

seiner Musik und in die Stationen seiner Karriere. Dieser

Dokumentarfilm ist eine Hommage an einen der bedeutendsten

Jazzbassisten, dessen Lebensinhalt seine Musik war.



Produktion



"Eberhard Weber - Rebell am Bass" ist eine

avindependents-Produktion in Koproduktion mit dem SWR. Gefördert

durch die MFG. Buch und Regie: Julian Benedikt, Montage: Sascha

Seidel, Kamera: Johannes Kaltenhauser, Tongestaltung: Christian Heck.



Die Redaktion liegt bei Harald Letfuß, SWR.



"Eberhard Weber - Rebell am Bass" am Sonntag, 20. November, 11 Uhr

in der Scala Ludwigsburg / am Mittwoch, 14. Dezember 2016 um 23:30

Uhr im SWR Fernsehen



Fotos über www.ARD-Foto.de



Pressekontakt: Svenja Trautmann, Tel. 07221 929 22285,

svenja.trautmann(at)SWR.de



Original-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

SWR - Südwestrundfunk 161102-foto-eberhard-weber-rebell-am-bass-sg.jpg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 02.11.2016 - 12:55

Sprache: Deutsch

News-ID 1419593

Anzahl Zeichen: 2535

Kontakt-Informationen:

Firma: SWR - Südwestrundfunk 161102-foto-eberhard-weber-rebell-am-bass-sg.jpg

Stadt: Baden-Baden





Diese Pressemitteilung wurde bisher 21 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung