IT & Hardware & Software & TK

Tag des Onlinehandels 2016:

plentymarkets GmbH sponsert MarktplatzHirsch-Award

(firmenpresse) - Am 11. November findet der Tag des Online-Handels 2016 in Berlin statt. Zur Feier des 10jährigen Bestehens des Bundesverbands für Online-Händer sind aktive Händler im Marktplatzgeschäft zu einem bunten Programm eingeladen.

"Nicht nur der BVOH feiert sein zehnjähriges Bestehen. Auch plentymarkets ist in diesem Jahr 10 Jahre alt geworden. Wir freuen uns daher ganz besonders darauf, am Tag des Onlinehandels mit den Wegbegleitern aus der Marktplatz-Branche zu feiern!", so Jan Griesel, CEO & Founder der plentymarkets GmbH.

Arbeitsrunden rund um das Thema Handel auf dem Marktplatz sowie eine Podiumsdiskussion mit dem Titel "Die Zukunft der Marktplätze" sind Ausschnitte des vielfältigen Tagesprogramms. Als Diskussionspartner wird E-Commerce-Experte und plentymarkets CEO Jan Griesel an dieser Gesprächsrunde teilnehmen. Darüber hinaus wird plentmarkets auch als Ansprechpartner an einer Support-Insel verfügbar sein.

Vom geschäftigen Tagesprogramm zu spannenden Abendprogramm: Die plentymarkets GmbH übernimmt in diesem Jahr das Sponsoring des MarktplatzHirsch-Awards, dessen Verleihung den Höhepunkt der Abendveranstaltung darstellt. Mit diesem Preis werden erfahrene Online-Händler prämiert, die bereits seit über 10 Jahren in der Marktplatz-Branche aktiv ihre Produkte absetzen. Die Nominierung für die Auszeichnung MarktplatzHirsch 2016 erfolgt im Web auf www.marktplatzhirsch.de

Tickets sind hier erhältlich!

Weitere Informationen: www.tdoh16.de





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.plentymarkets.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

plentymarkets ist ein E-Commerce ERP-System, das Warenwirtschaft mit Shopsystem und Multichannel-Vertrieb verbindet. Dank umfangreicher Funktionen und Schnittstellen entlang der gesamten E-Commerce-Wertschöpfungskette lässt sich mit der online-basierten Software der gesamte Workflow im Online-Handel voll automatisiert abbilden. plentymarkets verfügt neben dem eigenen Webshop über Anbindungen zu allen relevanten Marktplätzen, Payment-, Logistik-, Webshop-, Recht- und Affiliate-Marketing-Anbietern und ermöglicht Händlern so auf einfache Weise die gleichzeitige Erschließung einer Vielzahl an Verkaufskanälen.

Dies ist eine Pressemitteilung von

plentymarkets GmbH

PresseKontakt / Agentur:

plentymarkets GmbH

Kathrin Langmann

Bürgermeister-Brunner-Str. 15

34117 Kassel

presse(at)plentymarkets.com

0561/98 681 243

http://www.plentymarkets.com



Datum: 02.11.2016 - 13:40

Sprache: Deutsch

News-ID 1419594

Anzahl Zeichen: 1748

Kontakt-Informationen:

Firma: plentymarkets GmbH

Ansprechpartner: Steffen Griesel

Stadt: Kassel

Telefon: +49 (0) 561 - 98 681 100





Diese Pressemitteilung wurde bisher 21 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung