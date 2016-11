Ohrringe Silber als funkelnder Blickfang

Viele Frauen haben sich Ohrringe zu ihrem absoluten Lieblingsschmuck auserkoren. Kein Wunder sie rahmen das Gesicht wunderschön als funkelnder Blickfang ein.

Ohrringe Silber mit Stein

(firmenpresse) - Ohrringe: Welche gibt es überhaupt und wie lassen sie sich kombinieren?

Schlicht und unauffällig oder verspielt und opulent: Es gibt so viele Arten von Ohrringen, dass Sie zu Kleidungsstil, Outfit, oder Anlass fündig werden. Doch welche Ohrringe passen zu welchem Outfit? Lassen Sie sich überraschen, wie viele verschiedene Ohrring-Designs es gibt und wie Sie den herrlichen Ohrschmuck am besten kombinieren.



Der klassische Ohrstecker

Ohrringe Silber finden Sie auch als Ohrstecker, in dieser Form zählen sie in der Regel zu den schlichteren Vertretern ihrer Gattung. Hinter dem Ohr ist dezent ein Steckverschluss angebracht und hält die Ohrringe aus Silber oder anderen Edelmetallen gut und sicher fest. Perlenohrringe sind Klassiker bei Ohrsteckern, aber auch ein funkelnder Stein verziert Ohrstecker wunderschön. Ihrer Einfachheit in der Ausführung wegen, kommen Ohrstecker auch oft als sogenannte Alltagsohringe zum Einsatz.



Creolen - ob groß und breit oder filigran und klein

Egal in welcher Ausführung, Creolen zeichnen sich in jedem Fall durch ihre runde harmonische Form aus. Speziell bei Ohrringen aus Silber oder anderen Edelmetallen sind Klappcreolen sinnvoll. Sie verfügen, wie es der Name vermuten lässt, über einen Klappverschluss, der sehr sicher schließt. Kombinationsmöglichkeiten: Kleinere Creolen sind ideal für ein elegant-klassisches Outfit. Die großen ihrer Art werden von modebegeisterten jungen, aber auch von jung gebliebenen Frauen getragen.



Ohrhänger

Ohrhänger können über auffällige Anhänger verfügen, dabei weisen sie unterschiedliche Verschlüsse auf. Vom Steckverschluss bis zu einem Klappverschluss. Ohrhänger sind zwar alles andere als alltagstauglich, beim Galadinner, auf der Party oder im Nachtclub, ziehen sie allerdings die Blicke magisch an. Passend sind sie genauso zur Abendrobe wie zum Cocktailkleid.



Chandelier-Optik - Ohhringe in Silber der besonderen Art



Ohrringe Silber sind auch in Chandelier-Optik eine wahre Augenweide. Die funkelnden Teile sind in einem Kronleuchter nachempfunden, zumindest was ihre Anordnung anbelangt. Durch Opulenz und Verspieltheit fallen sie meist besonders auf. Als Statement-Ohrringe sind Chandeliers wahre It-Pieces. Sie lassen sich auch ausgezeichnet im Hippie-Styl oder im Ethno-Look kombinieren. Somit ideal für die Freizeit, aber durchaus auch zum eleganten Party-Auftritt, bei entsprechender Ausführung.



Earcuffs

Die stylishen Ohrklemmen gibt es auch als Ohrringe Silber, sie haben ihre Wurzeln in den USA. Earcuffs lassen sich ohne Ohrlöcher tragen, denn sie werden an der Ohrenaußenseite durch einen Bogen fixiert. Die stylischen Ohrklemmen haben ihren Ursprung in den USA. Zu Jeans und Bikerjacke, zu derben Boots, ganz einfach zu lässigen Outfits, passen Earcuffs ganz besonders gut. Allerdings sollte die Frisur passen, sie sollte freien Blick auf die Ohren gewähren, damit die angesagten Ohrringe Silber auch entsprechend zur Geltung kommen.









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.ohrringe-silbern.de/



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

"Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden."



Dies ist eine Pressemitteilung von

Agentur MEDIALE PRÄSENZ

Leseranfragen:

Dechant-Heimbach-Str. 50, 53177 Bonn

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 02.11.2016 - 14:40

Sprache: Deutsch

News-ID 1419648

Anzahl Zeichen: 3275

Kontakt-Informationen:

Firma: Agentur MEDIALE PRÄSENZ

Ansprechpartner: Robert Fischer

Stadt: Bonn

Telefon: +49 (0) 228 - 53455790



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.