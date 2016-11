Individuelles Einzelcoaching für Asylsuchende und Migranten

DRP – Doreen Remke Personal startet mit Coachingangeboten für Asylsuchende und Migranten

DRP - Doreen Remke Personal

(firmenpresse) - Für die Eingliederung von Asylsuchenden und Migranten in Deutschland sind eine erfolgreiche berufliche Qualifizierung und die Integration in den Arbeitsmarkt von grundlegender Bedeutung. Angesichts der hohen Zugangszahlen und unterschiedlicher schulischer und beruflicher Vorbildung stellen sich die Anforderungen, die damit für alle Beteiligten verbunden sind, mit besonderer Dringlichkeit.



Mit Blick auf die Berufsbildung geht es insbesondere um Fragen nach der Förderung deutscher Sprachkenntnisse und der Feststellung beruflicher Kompetenzen, um Beratungs- und Qualifizierungsangebote sowie Kenntnisse über Rechtsvorschriften, die den Zugang zu Ausbildung und Arbeitsmarkt und die damit verbundenen Fördermaßnahmen regeln.



DRP - Doreen Remke Personal bietet dazu ein individuell zugeschnittenes Einzelcoaching. Die Förderung erfolgt über den Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein MAT § 45 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB III entsp. § 16 SGB II - Heranführung an den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt) und wird vom Jobcenter/ Bundesagentur für Arbeit bewilligt.



„Wir begleiten arbeitssuchende bzw. arbeitslos gemeldete Asylsuchende und Migranten mit einem individuell auf ihre persönliche Situation zugeschnittenen Einzelcoaching, die auf der Suche nach einer Ausbildungs- oder Arbeitsstelle sind und ihre Chancen auf eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung deutlich verbessern wollen“, so Doreen Remke, Geschäftsführerin von DRP – Doreen Remke Personal.



Weitere Informationen zum „Coaching für Asylsuchende und Migranten” von DRP sind im Internet unter http://www.doreenremke.de/coaching/ zu finden.







DRP - Doreen Remke Personal steht für qualifizierte und kompetente Beratung, Vermittlung und Entwicklung von Personal in Berlin.



Als Personalvermittler kennen wir den regionalen Arbeitsmarkt sehr genau und unterstützen Bewerber und Unternehmen in der Zusammenführung.



Wir vermitteln Bewerber in Festanstellung bei Unternehmen. Dabei sind wir spezialisiert auf Berufe im kaufmännischen, gewerblich-technischen und Dienstleistungsbereich.



Daneben begleiten wir Bewerber aktiv bei der erfolgreichen Integration in den Arbeitsmarkt. Hierzu beraten und coachen wir rund um die Themen zum Berufseinstieg, Wiedereinstieg, Berufsneuorientierung, Berufswegeplanung sowie Bewerbungsanforderungen und –kompetenzen.



Dabei steht bei uns die spezifische Situation des Einzelnen im Vordergrund. Kompetenz, Wertschätzung und Vertraulichkeit sind wichtige Prinzipien unserer Dienstleistungen.



DRP - Doreen Remke Personal

