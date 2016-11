IT & Hardware & Software & TK

Fortissimo Marketplace

Fortissimo Logo (Bildquelle: fortissimo Ltd)

(firmenpresse) - Fortissimo Marketplace ermöglicht Unternehmen einfachen Zugriff auf komplexe Computersimulationen

Neue Plattform auf Cloud-Basis bringt Anbieter und KMUs zusammen

-Der Fortissimo Marketplace vereinfacht den Zugriff auf Hochleistungsrechner für kleine und mittelgroße Unternehmen (KMU).

-Bereits mehr als 120 Partner sind auf der Plattform aktiv, die Registrierung ist für Nutzer kostenlos.

-Das Serviceangebot ist perfekt auf die Anforderungen der Nutzer zugeschnitten. Projektmanagement und Abrechnung sind im

Marketplace bereits integriert.

Edinburgh, 2. November 2016 - Fortissimo stellt heute offiziell den Fortissimo Marketplace vor, eine neue Plattform für den einfachen Zugang zu High Performance Computing (HPC) Services. Das im Oktober 2016 gegründete Unternehmen Fortissimo Ltd. entstand aus einer erfolgreichen EU-Initiative und verfolgt das Ziel, kleinen und mittelgroßen Unternehmen (KMUs) schnellen und kosteneffizienten Zugang zu komplexen Computersimulationen zu ermöglichen. Häufig zögern KMUs, Simulations- und Modellierungsdienstleistungen von HPC-Rechenzentren in Anspruch zu nehmen. Grund dafür sind hohe Kosten und ein sehr komplexer Setup-Prozess. Der Fortissimo Marketplace räumt diese Bedenken durch seine exakt auf die Anforderungen von KMUs zugeschnittenen Funktionen aus. Die Anbieter der Dienstleistungen profitieren wiederum von einem zielgenauen Vertriebskanal, individuellem Zuschnitt auf die Kundenbedürfnisse und integrierten Abrechnungsdiensten. Zum Start sind bereits mehr als 120 Partner im Fortissimo-Projekt aktiv, darunter Anwendungsentwickler, Hersteller, Kompetenzzentren, IT-Lösungsanbieter und HPC-Cloud-Serviceprovider aus 19 Ländern.

Mehr Umsatz und Gewinn durch Simulations- und Modellierungsdienstleistungen

High Performance Computing und die darauf aufbauende Simulations- und Modelliersoftware gelten gemeinhin als äußerst effektive, aber teure Werkzeuge für Design und Entwicklung. Nur sehr große und budgetstarke Unternehmen zogen diese Dienstleistungen bisher in Betracht. Dabei hatte eine Studie von IDC[1] gezeigt, dass ein in HPC investierter Dollar im Durchschnitt 356 US-Dollar Umsatz und 38 US-Dollar Gewinn oder Kosteneinsparungen erbrachte. Nichtsdestotrotz führen der Einsatz von Supercomputern, auf denen die hoch komplexe Simulationssoftware läuft, sowie der Personalaufwand für die fachlich sehr anspruchsvollen Aufgaben zunächst zu hohen Investitionskosten der Serviceprovider. Die anfänglichen Ausgaben für Setup und Betrieb können potenzielle Interessenten abschrecken.

Preiswerter Zugang zu Computersimulationen für alle

Das Cloud-basierte Fortissimo Portal bringt durch seinen "Self-Service-Ansatz" die am besten zueinander passenden Nutzer und Serviceprovider zusammen. Der Auswahlprozess wird einfacher und die ersten Schritte mit Simulations- und Modelliersoftware werden deutlich günstiger. Ziel des Fortissimo Marketplace ist es, KMUs aus vertikalen Branchen wie Automotive, Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik, Maschinenbau, dem Energiesektor und Umwelttechnik einen kostengünstigen Zugang zu hochleistungsfähigen Entwicklungs- und Designtools bereitzustellen. Dies wird durch die Cloud-Infrastruktur des Fortissimo Marketplace ebenso unterstützt wie durch die breite Auswahl an HPC-Ressourcen, Software-Applikationen und personeller Fachkompetenz. Selbstverständlich sind auch Großunternehmen und wissenschaftliche Einrichtungen beim Fortissimo Marketplace willkommen. Die Plattform steht jedem Serviceprovider offen und unterstützt flexible Angebots-, Nutzungs- und Abrechnungsmodelle. Nutzer können nach der kostenlosen Registrierung sofort Dienstleistungen über die Plattform erwerben und einsetzen.

Das Portal der Wahl für HPC-Dienstleister

Der Fortissimo Marketplace bietet Mehrwert und Geschäftsmöglichkeiten für alle Beteiligten. Dazu gehören unabhängige Softwareentwickler (Independent Software Vendors - ISVs), die nach einem zuverlässigen Partner für ihre Software-as-a-Service Strategie suchen, ebenso wie Serviceprovider, die ihr spezialisiertes Fachwissen anbieten. Die Plattform bietet Prepaid- und Pay-per-Use-Modelle für Hardware, Visualisierung, Software und Fachwissen aus einer Hand, die sofort als Hilfsmittel eingesetzt werden können. Durch den intuitiven Ansatz zielt der Fortissimo Marketplace darauf ab, das Portal der Wahl für Europas führende HPC-Dienstleister zu werden. Der Zugang zum Marketplace ist über zwei Arten der Mitgliedschaft möglich: Die Gold-Mitgliedschaft erlaubt es ISVs, Lösungsanbietern, Integratoren und ausgewählten HPC-Zentren, ihre Dienstleistungen anzubieten. Mit der Platin-Mitgliedschaft erhalten Unternehmen zusätzlich eine integrierte Vertriebsplattform inklusive Fulfillment-Services wie Nutzerabrechnung und Rechnungsstellung.

Experimente zeigen Mehrwert digitaler Modellierung

Innerhalb der Pilotphase von Fortissimo wurden bereits mehr als 50 so genannte "Experimente" begonnen. In einem Experiment nutzen Unternehmen die Rechenleistung und Expertise der Fortissimo Partner, um eine geschäftsrelevante Anwendung umzusetzen und zu testen. Jedes Experiment bezieht mehrere Fortissimo Partner ein, darunter Anwendungs- und HPC-Experten oder ISVs. So entwickelte zum Beispiel das deutsche Unternehmen Transinsight eine neue Analysemethode für die Medikamentenentwicklung. Durch den Cloud-basierten Ansatz wird die Entwicklung zum einen signifikant beschleunigt, zum anderen lassen sich weniger erfolgversprechende Forschungsrichtungen schneller identifizieren und einstellen. Transinsight schätzt, dass es Hunderte potenzieller Anwender für die neue Dienstleistung gibt, mit einem möglichen Gewinnzuwachs von drei Prozent pro Jahr für den Medizintechnikspezialisten.

Im Rahmen von Fortissimo 2, welches im November 2015 gestartet ist, sind über 30 weitere Experimente geplant. Erfolgreich abgeschlossene Experimente werden zu Success Stories, die über den Fortissimo Marketplace abrufbar sind. Aktuelle Experimente decken unterschiedliche Bereiche ab wie verbesserte Energieeffizienz, Aerodynamik von Leichtflugzeugen, CO2-Ausstoßvorhersage bei Kraftfahrzeugen, Niedrigdruck-Spritzguss und Optimierung von Router-Architekturen. Alle Success Stories sind unter folgendem Link verfügbar: http://www.fortissimo-project.eu/success-stories

Interviewmöglichkeiten:

Gerne stehen Ihnen Fortissimo-Experten zur Beantwortung weiterer Fragen zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich zur Vereinbarung eines Gesprächstermins an Flutlicht, Sonja Rothfischer / Marcel Moneke, fortissimo(at)flutlicht.biz, +49 (0)911 474950.

Bildmaterial:

Hochauflösendes Bildmaterial zum Download finden Sie unter folgendem Link:

https://cloud.flutlicht.biz/index.php/s/Je9I9zaKhgYjchD

Passwort: fortissimo

Weiterführende Informationen:

-Fortissimo Fact Sheet: https://www.fortissimo-project.eu/sites/default/files/documents/DE_31102016_Fortissimo_Factsheet.pdf

-Fortissimo Newsroom (engl.): https://www.fortissimo-project.eu/news

-Fortissimo Pressroom: https://www.fortissimo-project.eu/pressroom-de

-Fortissimo Website: https://www.fortissimo-project.eu

Über Fortissimo

Fortissimo ist ein Förderprojekt der Europäischen Kommission. Ziel des Projekts ist es, die globale Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen zu stärken. Zu diesem Zweck bietet ihnen Fortissimo den unkomplizierten Cloud-basierten Zugang zu besonders rechenintensiven digitalen Computersimulationen. Die daraus resultierenden Möglichkeiten reichen von einem präziseren Design komplexer Werkstücke über eine schnellere Markteinführung bis hin zur Einsparung von Materialkosten. Auf dem Fortissimo Online Marketplace erhalten Unternehmen permanenten und kostengünstigen Zugang zu Expertise und Technologien auf Pay-per-Use Basis. Lösungsanbietern dient der Marketplace zur Distribution ihrer Lösungen.

Copyright © 2016 Fortissimo Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

Medienkontakt:

Flutlicht GmbH

Marcel Moneke / Sonja Rothfischer

Allersberger Straße 185/G

D-90461 Nürnberg

Telefon: +49 (0)911 47495 0

Fax: +49 (0)911 47495 55

E-Mail: fortissimo(at)flutlicht.biz





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.fortissimo-project.eu



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

-

Dies ist eine Pressemitteilung von

Flutlicht GmbH

PresseKontakt / Agentur:

Flutlicht GmbH

Sonja Rothfischer

Allersberger Straße 185 G

90461 Nürnberg

fortissimo(at)flutlicht.biz

-

http://www.flutlicht.biz



Datum: 02.11.2016 - 15:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1419660

Anzahl Zeichen: 9455

Kontakt-Informationen:

Firma: Flutlicht GmbH

Ansprechpartner: Sonja Rothfischer

Stadt: Nürnberg

Telefon: -





Diese Pressemitteilung wurde bisher 101 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung