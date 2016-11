Kostenlose CAD-Software für Unternehmen

Intuitiv, einfach und schnell. MEDUSA4 Personal für KMU überzeugt auf ganzer Linie.

KMU können mit leistungsstarker CAD-Software kostengünstig arbeiten

(firmenpresse) - Moers, Deutschland - 2. November 2016: Ein modernes Design, neue Funktionen und mehr Möglichkeiten für den kommerziellen Einsatz, eine kostenlose CAD Software wird zum alltäglichen Begleiter in der Konstruktion und Planung.



Funktionsstark wie eh und je



MEDUSA4 Personal war schon immer eines der funktionsstärksten kostenlosen CAD-Pakete auf dem Markt. Neben den umfangreichen Zeichnungs-, Bemaßungs- und Bearbeitungsfunktionen, besitzt die Software noch einige zusätzliche Module, die dieses System so stark machen. So können mit der CAD-Software auch sehr schnell und einfach 3D-Modelle auf Basis von 2D-Zeichnungen erstellt werden. Fotos, Skizzen oder eingescannte Bestandszeichnungen können als Basis für jede Konstruktion genutzt werden. Zusätzlich können einzelne Zeichnungen komplett parametrisiert werden, so dass diese sehr schnell an neue Anforderungen angepasst werden können.



Große Vorteile für kleine Unternehmen



KMUs haben die Möglichkeit die komplette Funktionspalette von MEDUSA4 Personal kostenlos zu nutzen und ihre Konstruktionen und Planungen damit zu erstellen. Wenn dann das Ergebnis kommerziell verwendet werden soll, muss die Zeichnung in den CSG eSERVICES konvertiert werden. Hier können die Zeichnungen und Modelle direkt in das DXF-, PDF- oder STL-Format konvertiert werden. Der große Vorteil für KMUs: Sie zahlen nicht für die Software selber, sondern nur für die erzielten Ergebnisse.



Kostenloser Download: MEDUSA4 Personal sofort einsetzen



MEDUSA4 Personal kann sofort von der CAD Schroer Webseite kostenlos heruntergeladen werden. Video-Tutorials und eine vollständige Dokumentation helfen den Nutzern bei einem schnellen Einstieg. MEDUSA4 Personal ist eine ideale Möglichkeit für KMU kostengünstig mit leistungsstarker CAD-Software zu arbeiten. Das funktioniert ohne Vorkosten für die Anschaffung.



Mehr Informationen zur kostenlosen Software-Nutzung für KMU :

http://www.cad-schroer.de/news-events/neuigkeiten/kostenlose-software-nutzung-fuer-unternehmen.html?utm_campaign=pr161026_M4P-Unternehmen&utm_medium=press-release









http://www.cad-schroer.de



CAD Schroer GmbH

Fritz-Peters-Str. 11, 47447 Moers

Firma: CAD Schroer GmbH

Ansprechpartner: Gudrun Tebart

Stadt: Moers

Telefon: +49 2841 9184-0



