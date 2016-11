Annette Schavan: "Ökumene als versöhnte Verschiedenheit" / Bibel TV - Doku am 19.11. um 19.30 Uhr: "Mit Luther zum Papst" mit Annette Schavan

(ots) - In der Bibel TV Eigenproduktion "Mit Luther zum

Papst" betont Annette Schavan, die deutsche Botschafterin beim

Heiligen Stuhl in Rom, die aktuell großen Chancen für die Ökumene:

"Wir dürfen uns nicht mehr auf das konzentrieren, was uns trennt,

sondern auf das, was uns verbindet", so Schavan bei Bibel TV. Im

Vorfeld des Reformationsjubiläums 2017 sei das Ziel "eine versöhnte

Verschiedenheit" und "Vielfalt in der Einheit". Als ein befreiendes

Signal in Sachen Ökumene sieht die Katholikin die Aussage des

Papstes, dass Luther seinerzeit Recht gehabt habe, und dass man sich

mit der Kirche, wie sie damals, zu Luthers Zeiten gewesen sei, nicht

gut habe sehen lassen können.



Als deutsche Botschafterin am Heiligen Stuhl hatte Annette Schavan

die Schirmherrschaft der Pilger-Reise "Mit Luther zum Papst"

übernommen. Über 1000 überwiegend junge Christen unterschiedlicher

Konfessionen aus Ostdeutschland machten sich vor wenigen Wochen auf

den Weg nach Rom. Der Austausch über Luther und eine Audienz bei

Papst Franziskus standen im Zentrum der ökumenischen Begegnungen.

Bibel TV hat Schavan als Schirmherrin der Pilgerinitiative während

des Besuchs der Christen aus Deutschland in Rom begleitet. Die

Dokumentation "Mit Luther zum Papst" mit Annette Schavan, zeigt Bibel

TV am Samstag, den 19.11.2016, um 19.30 Uhr (Wdhlg. 25.11., 19.05

Uhr).



Martin Luther sei nicht allein "Sache der Protestanten", so

Schavan. Die Beschäftigung mit dem Reformator sei eine Sache für alle

Christen geworden. Luther habe "Türen zu Gott" öffnen wollen. "Er hat

eine große Bildungsbewegung in Gang gesetzt", so die ehemalige

Bundesbildungsministerin weiter. "Bildung ist ein Schlüssel und das

war auch für Luther so." Das mache Luthers "zeitlose Bedeutung aus.

Dass daraus Zertrennung entstanden ist, dass daraus der Verlust der

Einheit der Christen entstanden ist, war ganz gewiss nicht seine



Vorstellung und sein Wille".



Der Film "Mit Luther zum Papst" begleitet die ökumenische

Initiative und Botschafterin Annette Schavan eine Woche in Rom und

zeigt, wie Papst Franziskus beim Höhepunkt der Reise auf die Fragen

der jungen Pilger antwortet, indem er ihnen selbst eine Frage stellt:

"Was ist besser: evangelisch oder katholisch?" und lächelnd antwortet

er auf deutsch: "Besser sind alle zusammen."



Mit "Luther zum Papst" ist das Finale der 6-teiligen Bibel TV Doku

Reihe "Luther lebt - Der Reformator im Hier und Jetzt" in der unter

anderem auch Margot Käßmann dem Thema "Luther und die Juden" nachgeht

und Heiner Geißler auf seiner Lesereise in "Was müsste Luther heute

sagen" begleitet wurde.



