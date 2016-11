ZDFinfo, Programmänderung /

Mainz, 2. November 2016

Woche 45/16

Samstag, 05.11.



Bitte Programmänderungen und Beginnzeitkorrekturen beachten:



7.45Amerika hat die Wahl: Clinton gegen Trump

USA 2016



9.15ZDFzoom

USA - Die gekaufte Demokratie?

USA 2016



9.58Regelmäßig aktuelle Nachrichten

heute Xpress



10.00Like or Dislike?

Youtuber Dner im US-Wahlkampf

USA 2016



10.45ZDF-History

Deutschland - Deine Werbung

Deutschland 2011



11.30ZDF-History

Krieg der Zeichner

Deutschland 2015



"ZDF-History: Die sieben Irrtümer der Deutschen Einheit" um 11.15

Uhr entfällt

(weiterer Ablauf ab 12.00 Uhr wie vorgesehen)



Beginnzeitkorrekturen:

21.40ZDF-History

3000 Jahre Schlachtfeld Deutschland

Deutschland 2016



22.25Aufgedeckt: Geheimnisse des Altertums

Die Heilige Lanze

Großbritannien 2014



23.05Terra X

Deutschlands Supergrabungen (1)

Deutschland 2012



23.50Terra X

Deutschlands Supergrabungen (2)

Deutschland 2012



0.30Terra X

Deutschland-Saga

Woher wir kommen

Deutschland 2014



1.15Terra X

Deutschland-Saga

Was uns eint

Deutschland 2014



2.00Terra X

Deutschland-Saga

Wovon wir schwärmen

Deutschland 2014



2.40Terra X

Deutschland-Saga

Wonach wir suchen

Deutschland 2015



3.25Terra X

Deutschland-Saga

Was uns antreibt

Deutschland 2015



4.10Terra X

Deutschland-Saga

Wer wir sind

Deutschland 2015



________________________________________________________________



Sonntag, 06.11.



Beginnzeitkorrekturen:

21.40Polizei im Einsatz - Brennpunkt Kölnberg

Deutschland 2014



22.25Tatort Wohnzimmer

Einsatz für die Einbruchsermittler

Deutschland 2016



23.10Frankfurt - Bahnhofsviertel

Rotlichtbezirk und Hipstermeile



Deutschland 2015



23.50Osmanen Germania - Rocker oder Boxclub?



0.35Szene Deutschland - Unter Junkies

mit Sascha Bisley



1.20Polizei im Einsatz - Streife auf der Autobahn

Deutschland 2013



(weiter im Ablauf wie vorgesehen)

_____________________________________________________________________













Montag, 07.11.



Beginnzeitkorrekturen:



21.25Leschs Kosmos

Die heimliche Invasion: fremde Arten breiten sich aus

Deutschland 2015



21.55Leschs Kosmos

Tschernobyl: Lehren aus dem Super-Gau?

Deutschland 2016



22.25Müll in der Megacity

Die Geheimnisse von London

Deutschland 2016



23.05Müll in der Megacity

Die Geschichte New Yorks



23.50Ursprung der Technik

Das antike New York



0.30heute-journal



1.00ZDFzeit

Macht, Geld, Lügen - Clinton gegen Trump

Deutschland 2016



1.45"Wethepeople"

Clinton oder Trump - Amerika hat die Wahl



2.25Duell ums Weiße Haus



3.55Amerika hat die Wahl: Clinton gegen Trump

USA 2016

________________________________________________________________



Woche 45/16

Dienstag, 08.11.



Beginnzeitkorrekturen:



21.40Erster Weltkrieg - Legendäre Seeschlachten

Kampf vor dem Skagerrak

Großbritannien 2015



22.25Erster Weltkrieg - Legendäre Seeschlachten

U-Boot-Krieg in der Nordsee

Großbritannien 2015



23.10Apokalypse Verdun

Blutiger Angriff

Frankreich 2016



23.55Apokalypse Verdun

Tödliche Illusion

Frankreich 2016



0.35heute-journal





1.05Terra X

Sieg der Dampfrakete

Auf den Spuren genialer Forscher und Erfinder



1.45Terra X

Das unsichtbare Netz

Auf den Spuren genialer Forscher und Erfinder



2.30Das war dann mal weg



3.15Moderne Wunder: Technik der 60er



3.55Moderne Wunder: Technik der 70er



4.40Geschichte der Technik

Trinkwasser, Kanalisation & Co.

Großbritannien 2014

______________________________________________________________





Mittwoch, 09.11.

Programmänderung:



13.45Spuren des Krieges

Normandie 1944

ZDF-History: Krieg der Zeichner um 13.45 Uhr - entfällt!

(weiter im Ablauf wie vorgesehen)



Beginnzeitkorrekturen:



22.25Burgen - Monumente der Macht

Dover Castle



23.10Terra X

Imperium - Kampf um die Weltmacht

Deutschland 2008



23.55Terra X

Imperium - Wettlauf nach Ostindien

Deutschland 2008



0.40heute-journal



1.05Top-Spione der Geschichte

Thomas Cromwell

Film von Bruce Burgess

Großbritannien 2015



1.50Top-Spione der Geschichte

Francis Walsingham

Film von Bruce Burgess

Großbritannien 2015



2.35Tod auf dem Scheiterhaufen - Hexenjagd in Großbritannien

Großbritannien 2012



3.15Schiffslegenden: Der Schlachtkreuzer "HMS Hood"

Großbritannien 2013



4.00Die Atlantikschlacht

Jäger und Gejagte



4.40Die Atlantikschlacht

Gräber aus Stahl

________________________________________________________________





Donnerstag, 10.11.



Beginnzeitkorrekturen:



22.25Downloaded - Die Napster-Story



23.10Schöne neue Welt

Wie Silicon Valley unsere Zukunft bestimmt

Deutschland/USA 2016



0.10Die Roboter-Revolution

Wie Computer uns arbeitslos machen

Großbritannien 2015



0.40heute-journal



1.05Abzocke Kaffeefahrt

Eingeladen und ausgenommen

Deutschland 2016



1.50Polizei im Einsatz - Streife auf der Autobahn

Deutschland 2013



2.30Polizei im Einsatz - Nachtschicht im Revier

Deutschland 2014



3.15Tatort Wohnzimmer

Einsatz für die Einbruchsermittler

Deutschland 2016



4.00Polizei im Einsatz - Brennpunkt Kölnberg

Deutschland 2014



4.40Osmanen Germania - Rocker oder Boxclub?



_____________________________________________________________________



Freitag, 11.11.



Beginnzeitkorrekturen:



22.25ZDF-History

Die großen Verlierer der Geschichte



23.10ZDF-History

Dumm gelaufen: Missgeschicke der Geschichte

Deutschland 2013



23.50Skandal! Große Affären in Deutschland

Der Fall Barschel (1987)

Deutschland 2015



0.35Hochstapler - Protz nach Plan

Deutschland 2013



1.20Überführt - Der Millionenbetrüger Mike Wappler

mit Joe Bausch

Deutschland 2016



2.05Skandal! Große Affären in Deutschland

Der Fall Nitribitt (1957)

Deutschland 2016



2.50Skandal! Große Affären in Deutschland

Der verkaufte Fußball

Deutschland 2016



3.30ZDF-History

Was ist dran an "Hitlers Goldzug"?

Deutschland 2016



4.15ZDF-History

Deutschlands Superreiche

Deutschland 2015









