Ohoven: Wirtschaftsweise setzen Bundesregierung erneut Schuss vor den Bug

(ots) - Zum Jahresgutachten 2016/17 des

Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen

Entwicklung erklärt Mittelstandspräsident Mario Ohoven:



"Erneut setzen die Wirtschaftsweisen der Bundesregierung einen

Schuss vor den Bug. Ich teile ihre Kritik voll und ganz. Die Große

Koalition ließ ein weiteres Jahr ungenutzt verstreichen. Anstatt

mutig Strukturreformen anzupacken, bleibt Berlin seinem Kurs

sozialpolitischer Wohltaten treu und setzt so die Zukunft unserer

Jugend aufs Spiel.



So sind die vom Sachverständigenrat empfohlenen steuerlichen

Entlastungen von Unternehmen angesichts hoher Steuereinnahmen längst

überfällig. Auch die vollständige Korrektur der Kalten Progression

entspricht einer berechtigten Forderung des Mittelstands.



Schwarz-Rot muss seinen wirtschaftspolitischen Kurs dringend

korrigieren und die Ausweitung der Arbeitsmarktregulierung aufgeben.

Dass die Arbeitslosenzahl heute so niedrig ist wie seit 25 Jahren

nicht mehr, verdanken wir nicht der Großen Koalition, sondern u.a.

der Agenda 2010 und der Einstellbereitschaft des Mittelstands."







Datum: 02.11.2016 - 14:41

Sprache: Deutsch

News-ID 1419676

Anzahl Zeichen: 1448

