SWR Fernsehen Programmhinweis für Freitag, 04.11.16 (Woche 44)

(ots) - Freitag, 04. November 2016 (Woche

44)/02.11.2016



22.00Nachtcafé



Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Scheitern als

Chance?



Die Ehe endet im Rosenkrieg, der Arbeitsplatz ist weg. Zurück

bleibt ein riesiger Schuldenberg und ein niederschmetterndes Gefühl:

gescheitert. Doch ist eine Niederlage gleich ein Grund aufzugeben?

Und was lernt man aus seinen Fehlern? Darüber spricht Moderator

Michael Steinbrecher unter anderem mit dem Liedermacher Wolf

Biermann, der Psychotherapeutin Angelika Kallwass und dem ehemaligen

Mittelstrecken-Olympiasieger Nils Schumann im "Nachtcafé". Scheitern

gehört zum Leben. Schon von Kindheit an gibt es immer wieder Momente,

in denen jeder zum Verlierer oder zum Versager wird. Ziele bleiben

unerreichbar, Pläne müssen als unrealistisch verworfen werden, Träume

zerplatzen. Manche empfinden eine Niederlage als so große Schmach,

dass sie diese Lebenserfahrung systematisch ausblenden oder fast

daran zugrundegehen. Andere ziehen neue Energie daraus und denken

sich "Jetzt erst recht". Experten sind sicher: Wer sein Handeln

reflektiert und mit seinen Fehlern umgehen kann, erkennt den Gewinn,

der im Scheitern liegt.



Die Gäste im "Nachtcafé":



Wolf Biermann war einst überzeugter Kommunist. Der Alltag in

seiner Wahlheimat, der DDR, ließ ihn jedoch umdenken und aufbegehren.

Als er mit seinen provokanten Liedtexten zunehmend unbequem für das

SED-Regime wurde, durfte er 1976 nach einem Konzert in Köln nicht

mehr einreisen. "Ich hatte Angst, dass ich im Westen nichts mehr

zustandebringe", sagt der Liedermacher. Doch was zunächst ein großer

Schock war, stellte sich als Chance heraus, die ihn zu dem machte,

was er heute ist.



Angelika Kallwass ist eine bekannte Psychologin und

Psychotherapeutin. Sie ist überzeugt davon, dass Niederlagen und



vertane Chancen elementare Erfahrungen sind, die Menschen prägen:

"Wer nicht das Scheitern auch in Erwägung zieht, riskiert auch

nichts. Und Scheitern gehört zum Fortschritt des Lebens."



Nils Schumann wurde durch seinen unerwarteten Olympiasieg in

Sydney über Nacht zum Star. Die Werbeeinnahmen sprudelten, der

800-Meter-Läufer war begehrter Gast auf dem roten Teppich. Doch

weitere Erfolge blieben aus, es folgte der private Absturz. "Ich

hatte meinen größten Kindheitstraum verwirklicht, damit war ich

ziellos geworden", sagt Schumann heute.



In der Familie von Patricia Blanco drehte sich alles um die

Karriere des berühmten Vaters Roberto. Seit Jahren versucht auch sie

in der Showbranche Fuß zu fassen - und scheitert immer wieder.

Aufgeben kommt für sie aber nicht in Frage. "Ich bin eine wahnsinnige

Überlebenskünstlerin", sagt Blanco, die nach einer spektakulären

Rundumerneuerung nun auf ihre große Chance hofft.



Von Geburt an stand fest, dass Martin Pesch einmal Nachfolger

seines Vaters im Familienbetrieb wird. Dass er aber derjenige sein

wird, der die Firma verkaufen muss, war nicht vorherzusehen. "Ich

habe groß angefangen und höre klein auf", sagt der heutige

Angestellte wehmütig. Streit und wirtschaftliche Schwierigkeiten

zwangen ihn zur Aufgabe des Traditionsbetriebs.



Sabine Fleischer verlor den Scheidungskrieg mit ihrem Exmann. Die

Kinder wurden dem Vater zugesprochen und wandten sich schließlich von

ihr ab. Als Mutter fühlte sie sich damit gescheitert. "Das hat mich

innerlich zerrissen. Da war ich so am Boden, dass ich nicht mehr klar

denken konnte." Doch nachdem sie gelernt hat loszulassen, kommt es

langsam wieder zur Annäherung.



