Interaktiver Alleskönner für Büro- und Schulungsräume!

(firmenpresse) - München, 2. November 2016 - InFocus erweitert sein Portfolio mit einer neuen netzwerkfähigen und kostengünstigen Projektorfamilie: Die IN2120x-Serie vereint erstklassige 3D-fähige Bildqualität mit klangvollem Sound sowie hoher Helligkeit und starken Kontrasten. Dank des optionalen LightCast Keys bietet sie zudem die Möglichkeit, Präsentationen kabellos über mobile Endgeräte zu steuern und ist dadurch besonders vielseitig und interaktiv einsetzbar.

Egal, ob interaktives Arbeiten im Team, mobile Steuerung oder Wiedergabe von Dateien ganz ohne PC - die neue Projektorserie IN2120x eignet sich perfekt für modernes Arbeiten in Büros und Klassenräumen: Alle drei Modelle der Serie (IN2124x, IN2126x, IN2128HDx) überzeugen durch brillante Bildqualität: Mit einer Helligkeit von bis zu 4.200 Lumen, einem Sechs-Segment-Farbrad, BrilliantColor DLP-Imaging und einer Kontrastdarstellung von bis zu 15.000:1 setzen die Modelle hochauflösende Bilder optimal in Szene. Selbst bei schwierigen Bedingungen mit eingeschalteter Raumbeleuchtung oder offenen Jalousien liefern sie gestochene Schärfe und helles Weiß.

Satter Sound und Eco-Blanking für ungeteilte Aufmerksamkeit

Die Serie ist mit integrierten 10-W-Lautsprecher ausgerüstet, die für einen ausgezeichneten Klang in Konferenz- und Schulungsräumen sorgen. Die Lautsprecherfunktion lässt sich zusätzlich mit einer Untertitelfunktion unterstützen und garantiert damit ein besseres Lernen und Verstehen. Mittels der fernsteuerbaren Dimm-Funktion, dem Eco-Blanking, lässt sich die Aufmerksamkeit des Publikums im Meetingraum oder der Schüler im Klassenzimmer jederzeit zu 100 Prozent auf den Vortragenden lenken. Ist die Funktion aktiviert, kann die Lampenlebensdauer sogar auf bis zu 5.000 Stunden ansteigen. Das senkt nicht nur die Betriebskosten, sondern spart auch Energie.

Kabelloses Präsentieren mit dem optionalen LightCast-Key

Dank des optionalen LightCast-Keys ermöglichen die Projektoren die kabellose Wiedergabe der Bildschirminhalte von jedem beliebigen Endgerät unter Android, Windows, Chrome OS und Apple iOS/OSX. InFocus ist derzeit der einzige Anbieter, der kabelloses Präsentieren für sowohl Airplay als auch Miracast und Chrome mit einer einheitlichen Lösung unterstützt! Daneben verfügt LightCast über einen integrierten Web-Browser und eine Whiteboard-App. Mit dem integrierten 4-GB-Speicher kann der Nutzer zudem auch schon im Vorfeld der Präsentation verschiedene Dokumente, Filme oder Fotos auf den Projektor übertragen und dann ganz ohne PC direkt vom integrierten Speicher aus präsentieren.

3D-Unterstützung & viele Anschlussmöglichkeiten

Die drei Modelle sind 3D-ready und können über eine HDMI-Schnittstelle eine ganze Bandbreite unterschiedlicher (3D)-Signalquellen wie etwa PCs, Blu-rays oder DVDs problemlos verarbeiten. Mit dem integrierten Datei-Betrachter lassen sich Text-, Audio-, Foto- und Videodateien verschiedenster Formate mühelos darstellen. Darüber hinaus verfügen die Projektoren über gleich zwei Video-Eingänge (Composite Video & S-Video), zwei VGA-Eingänge sowie über eine serielle (RS232) und eine Netzwerk (RJ45)-Schnittstelle. Damit lassen sich die beiden Modelle jederzeit auch mit Raumsteuerungssystemen wie Crestron, AMX und SPcontrols verbinden.

Die wichtigsten Produktdetails im Überblick:

-Lichtstärke: 4.200 (IN2124x / IN2126x) bzw. 4000 Ansi Lumen (IN2128HDx)

-Auflösung: 1024x768 (IN2124x), 1280x800 (IN2126x), 1920 x1080 (IN2128HDx)

-Lampenlebensdauer: 2.000 Stunden (Normalmodus), 3.500 Stunden (Eco Modus), 5.000 Stunden (Eco Blanking)

-Eingänge: HDMI 1.4, 2x VGA, S-Video, Composite Video, 2x 3,5 mm Stereo, 2x USB Typ A, 1x USB Typ B, RS232- und RJ45-Schnittstelle

-Ausgänge: VGA-Monitorausgang, 3,5 mm Stereo-Audioausgang

-Integrierte 10 Watt Lautsprecher

-Kontrastverhältnis: 14.000:1 (IN2124x / IN2126x) bzw. 15.000:1 (IN2128HDx)

-Interner Speicher: 4 GB - unterstützt folgende Formate:

-Dokumente: pdf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, Notes

-Video-Dateien: avi, mpg, mpeg, mov, mp4, 3gp, rm, rmvb

-Foto-Dateien: jpg, jpeg, bmp, png

-Audio-Dateien: mp3, wma, wav, aac

-Kabelloses Präsentieren: mit optionalem LightCast Key (INA-LCKEY2)

-Abmessungen: 292 x 322105 x 98 mm

-Gewicht: 3,2 kg

-Mitgeliefertes Zubehör: Netzkabel, VGA-Kabel, Bedienungsanleitung, Fernbedienung, Sicherheitshinweise

-Garantie: Zwei Jahre Garantie auf den Projektor, 6 Monate auf die Lampe, 90 Tage auf das Zubehör

Verfügbarkeit & Preise (UVP zzgl. MwSt.)

Die Projektoren sind ab sofort im Handel verfügbar

-IN2124x: 824 Euro

-IN2126x: 868 Euro

-IN2128HDx: 962 Euro

Download Pressebild unter: http://www.pr-vonharsdorf.de/wp-content/uploads/Infocus/InFocus-IN2120x-Face-Left-300dpi-CMYK.jpg





InFocus ist einer der Marktführer für visuelle Kommunikation mit Hauptsitz in Portland, Oregon/USA und Niederlassungen in ganz Europa und Asien. Seit der Firmengründung 1986 setzen seine innovativen Lösungen im Bereich Unified Communication und Collaboration immer wieder neue Standards. Die besonders anwendungsfreundlichen und effizienten InFocus Projektoren, Großformat-Displays und Video-Konferenzlösungen erschließen diese Technologien insbesondere auch privaten und mittelständischen Anwendern. Mit einem wachsenden Netz von Vertriebspartnern und Distributoren und dem Konzept "Collaboration that works" expandiert InFocus gezielt im europäischen Raum. Weitere Informationen unter:<a href="http://infocus.de/mondopad20"> www.infocus.de</a>

