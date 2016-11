Pflegedienst Zuversicht - Ambulante Krankenpflege Altenpflege in Dessau Rosslau - betreutes Wohnen

Zuverlässiger Pflegedienst in Dessau-Roßlau - Ambulante Krankenpflege ZuversichtPflegedienst Zuversicht in Dessau - Spezialist für Ambulante Krankenpflege und Betreuung zu HauseTagesbetreuung Senioren - im Alltag gut versorgtBetreutes Wohnen

Pflegedienst Dessau - Ambulante Krankenpflege Zuversicht Altenpflege Dessau Rosslau betreutes Wohnen

(firmenpresse) - Dessau-Roßlau, im Oktober 2016

Zuverlässiger Pflegedienst in Dessau-Roßlau - Ambulante Krankenpflege Zuversicht

"Pflegedienst Zuversicht" ist ein freundlicher und kompetenter Pflegedienst in Dessau-Roßlau. Das Unternehmen hat ein engagiertes, bestens ausgebildetes Team und hat mehr als 15 Jahre Erfahrung bei der Betreuung kranker, pflegebedürftiger und älterer Menschen. Damit ist der Pflegedienst "Zuversicht" einer der führenden Pflegedienste in Dessau-Roßlau. Das Angebot reicht von ambulanter Krankenpflege und häuslichem Pflegedienst über Tagesbetreuung für Senioren bis hin zu Senioren-Wohngemeinschaften und "Betreutes Wohnen". Der Pflegedienst Zuversicht ist Vertragspartner aller gesetzlichen und privaten Krankenkassen.

Pflegedienst Zuversicht in Dessau - Spezialist für Ambulante Krankenpflege und Betreuung zu Hause in Dessau

Der Pflegedienst "Zuversicht" in Dessau bietet umfassende mobile Krankenpflege und individuelle Betreuung zu Hause. Der Service ermöglicht pflegebedürftigen und älteren Menschen, möglichst lange in ihrer vertrauten Umgebung zu leben. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nehmen sich Zeit für eine freundliche und professionelle Krankenpflege zu Hause. Zu den Dienstleistungen gehören die Behandlungspflege, sowie Unterstützung im Alltag, zum Beispiel bei der Körperpflege und der Zubereitung des Essens. Darüber hinaus hilft der häusliche Pflegedienst bei der Hauswirtschaft. Selbstverständlich sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die ambulante Krankenpflege und die Betreuung zu Hause rund um die Uhr einsatzbereit.

Das Verbleiben im häuslichen Bereich mit medizinischer Versorgung trägt bei vielen Kranken erheblich zur Gesundung bzw. Linderung der Krankheit bei. Der Pflegedienst "Zuversicht" gibt Hilfe, Rat und Auskunft im Zusammenhang mit häuslicher Pflege, medizinischer Betreuung, insbesondere zur Organisation, Finanzierung der Pflege aber auch in Bezug auf Vermittlung von ergänzenden Hilfen.

Hauswirtschaftshilfe geschieht auf eigenen Wunsch oder kann nach einem Krankenhausaufenthalt über einen bestimmten Zeitraum durch die Krankenkasse finanziert werden.

Tagesbetreuung für Senioren - im Alltag gut versorgt

Viele ältere Menschen wünschen, so lange wie möglich im eigenen Heim zu wohnen. Oft wird das durch pflegende Familienmitglieder oder den häuslichen Pflegedienst möglich. Dennoch kann in solchen Fällen auch die Tagesbetreuung für Senioren im Haus des Pflegedienstes Zuversicht sinnvoll sein. Zum Beispiel, wenn die Familienmitglieder berufstätig sind und tagsüber keine Betreuung zu Hause gewährleistet werden kann oder wenn der Pflegedienst einziger sozialer Kontakt ist. Dann ist die Tagesbetreuung für Senioren in der Begegnungsstätte des Pflegedienstes Zuversicht eine Entlastung und hilft gegen Vereinsamung. Die älteren Menschen sind hier nicht auf sich gestellt, erfahren die Fürsorge eines liebevollen Teams und können soziale Kontakte pflegen. Teilweise kann der Fahrdienst des Pflegedienstes Zuversicht die Senioren abholen und nach Hause bringen.

Leben in Gemeinschaft - Senioren-Wohngemeinschaften und betreutes Wohnen

Niemand möchte im Alter allein sein. Doch es können Lebensumstände eintreten, die genau dazu führen. Dann sind unsere Senioren-Wohngemeinschaften und unser betreutes Wohnen in Dessau-Roßlau eine gute Alternative. Die älteren Menschen bekommen die Privatsphäre, die Sie wünschen. Gleichzeitig haben sie Gelegenheiten, soziale Kontakte zu pflegen. In den vier Senioren-Wohngemeinschaften hat jeder Bewohner sein eigenes Zimmer mit eigenen Möbeln und bekommt eine Rundum-Versorgung. Daneben gibt es Gemeinschaftsräume für das gemütliche Beisammensein und Veranstaltungen. Unser betreutes Wohnen für Senioren bietet eigene Appartements und die Möglichkeit, gegen moderate Gebühren Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Das sind zum Beispiel Behandlungspflege, Duschhilfen und Wohnungsreinigung.

Weitere Informationen sind zu finden unter http://www.zuversicht.com





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.zuversicht.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über Pflegedienst ZUVERSICHT in Dessau

Liebevolle Betreuung ist für uns selbstverständlich. Wir behandeln unsere Patienten so, wie wir später im Alter gern betreut werden möchten.

Geborgenheit, Sicherheit und Zuwendung sind für uns mehr als nur 3 Worte.

"Pflegedienst Zuversicht" ist ein freundlicher und kompetenter Pflegedienst in Dessau-Roßlau. Das Unternehmen hat ein engagiertes, bestens ausgebildetes Team und hat mehr als 15 Jahre Erfahrung bei der Betreuung kranker, pflegebedürftiger und älterer Menschen. Damit ist der Pflegedienst "Zuversicht" einer der führenden Pflegedienste in Dessau-Roßlau und Spezialist für Ambulante Krankenpflege und Betreuung zu Hause. Das Angebot reicht von ambulanter Krankenpflege und häuslichem Pflegedienst über Tagesbetreuung für Senioren bis hin zu Senioren-Wohngemeinschaften und "Betreutes Wohnen". Der Pflegedienst Zuversicht ist Vertragspartner aller gesetzlichen und privaten Krankenkassen.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Pflegedienst Zuversicht Dessau

PresseKontakt / Agentur:

GoogleOnlineDominator im Auftrag von TOP PROMOTION TV

Uwe Hiltmann

Pantbach Road 109

CF14 1TX Cardiff

god(at)googleonlinedominator.com

0160

http://www.googleonlinedominator.com



Datum: 02.11.2016 - 15:35

Sprache: Deutsch

News-ID 1419683

Anzahl Zeichen: 4745

Kontakt-Informationen:

Firma: Pflegedienst Zuversicht Dessau

Ansprechpartner: Monika Schmidberger

Stadt: Dessau-Roßlau

Telefon: 0340 – 61 34 14





Diese Pressemitteilung wurde bisher 34 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung