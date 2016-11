Hapimag AG mit neuer Führung - Hassan Kadbi neuer CEO

(ots) - Der Verwaltungsrat der Hapimag AG hat per 2. November

2016 Hassan Kadbi (1978), bisheriges Mitglied der Konzernleitung

(Member of the Executive Board) und Leiter Resorts (Chief Resorts

Officer), zum neuen Geschäftsführer (CEO) der Hapimag AG ernannt.



Hassan Kadbi übernimmt die Geschäftsleitung der Hapimag AG in Baar

und wird weiterhin den Geschäftsbereich Resorts & Hospitality leiten,

den er in den letzten fünf Jahren sehr erfolgreich, kosten-,

effizienz- und qualitätsorientiert geführt hat.



Es ist geplant, die Konzernleitung durch ein weiteres Mitglied für

den Bereich Neukundengewinnung zu ergänzen.



Die bisherige Delegierte des Verwaltungsrates Frau Dr. Marisabel

Spitz ist aus persönlichen Gründen als CEO zurückgetreten, bleibt

aber weiterhin Mitglied des Verwaltungsrates.







