ElementsCAD für Vectorworks 2017 mit bahnbrechenden Neuerungen erschienen

Der ElementsCAD Schrankgenerator hat in Vectorworks 2017 mehr als zwanzig zusätzliche Funktionen und Detailparameter spendiert bekommen.



Reihenschrank in ElementsCAD für Vectorworks 2017

(firmenpresse) - Die neueste Version des Innenausbauprogramms ElementsCAD für Vectorworks 2017 beinhaltet eine neue Reihenschrankfunktion, welche das Erstellen nahezu aller erdenklichen Möbel erlaubt.

Die zugrunde liegende Technik ist dabei denkbar einfach, da zunächst einfach nur mehrere einzelne Möbel aneinandergereiht werden. Per Menübefehl wird abschließend ein Reihenschrankobjekt erzeugt, welches die jeweils betreffenden Seiten, Böden, Sockel und dergleichen automatisch zusammenfügt.

In der Infopalette der zugrunde liegenden Möbel lassen sich dabei spezifische Voreinstellungen treffen.

Das Ergebnis ist eine Schrankwand, in der jeder einzelne Schrank auch nachträglich individuell bearbeitet werden kann.

Sämtliche Bauteile werden mit den korrekten Maßen in die Stückliste übernommen.



Der ElementsCAD Schrankgenerator hat in Vectorworks 2017 mehr als zwanzig zusätzliche Detailparameter spendiert bekommen.

Fronten, Seiten und Böden und Traverse können ab sofort noch detailierter als bisher eingestellt werden.

Texturen können direkt per Doppelklick einem oder beliebig vielen Möbeln zugewiesen werden.

Die Größe der Schränke lässt sich per Maßeingabe oder aber auch direkt mit dem Aktivierenwerkzeug anpassen.



Die Elements Bibliothek wurde in Vectorworks 2017 um mehrere hundert Symbole und Accessoires für verschiedenste Bereiche erweitert.



Darüber hinaus wurden die gängigsten Häfele Artikel integriert und können direkt aus der Zubehörpalette aufgerufen werden.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.edv-cad.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Geschäftsführer: Hannes Ellmeier



Firmengründung: 1997



Anzahl Mitarbeiter

(inkl. freiberuflicher Mitarbeiter): 7



Produkte (CAD): Vectorworks Basic / Pro / Architektur, Renderworks

ElementsCAD für Vectorworks

Produkte (Büro, AV): ElementsAV, ElementsCAM

Dienstleistungen: Schulungen, Support, Projektbegleitung zu Vectorworks

& Elements

Zielgruppe: Laden-Messe-Innenausbauer, Innenarchitekten, Küchen- Einrichtungsplaner

Eingenentwicklung: sämtliche Elements-Produkte





Derzeit sind 6 Mitarbeiter für Sie im Einsatz

Dies ist eine Pressemitteilung von

edv & cad group

Datum: 02.11.2016 - 15:36

Sprache: Deutsch

News-ID 1419688

Anzahl Zeichen: 1701

Kontakt-Informationen:

Firma: edv & cad group



Meldungsart: Produktankündigung

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 02.11.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 33 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung