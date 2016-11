Bloom entwickelt Brand Identity für neue Energiemarke boss.ENERGY

Die Kreativagentur hat neben der kompletten Markenstrategie auch das Corporate Design für boss.ENERGY konzipiert.

(firmenpresse) - München, 2. November 2016. Preisgünstigen, nachhaltigen, echten Ökostrom - das verspricht die Online-Energiemarke boss.ENERGY, die heute im Markt gestartet ist. Das neue Online-Energieprodukt von Unternehmern für Unternehmer, das Kunden ausschließlich mit 100 Prozent Ökostrom und klimaneutralem Erdgas beliefert, ist Teil des Ingolstädter Energieversorgers meistro ENERGIE, den Bloom bereits seit 10 Jahren betreut. Um auf das erste Angebot dieser Art aufmerksam zu machen und die Marke von Anfang an optimal zu positionieren, vertraut nun auch boss.ENERGY auf Bloom. Die Agentur mit Sitz in München und Nürnberg ist von der Entwicklung der Markenstrategie über die Brand Plattform bis hin zum Logo-Design verantwortlich. Pünktlich zur Markteinführung startet auch eine breit gefächerte Online-Kampagne.

Bei der Gestaltung des Logos ließ sich Bloom von Strom inspirieren: Die Form des blauen, dynamischen Schriftzugs greift die wellenartige Bewegung von Wechselstrom auf, spiegelt sie wider und gibt dem Markenauftritt ein starkes Gesicht.

"Grüne Energie und Ökostrom sind ein heißes Thema und boss.ENERGY eine junge Marke mit viel Potential. Genau das möchten wir mit dem Auftritt vermitteln", erklärt Steff Neukam, Geschäftsführer von Bloom München. "Für uns ist es sehr spannend von Anfang an, wie damals bei meistro, mit an Bord sein zu dürfen, um den Kunden kommunikativ zu begleiten."

Im Fokus des Projekts stand u.a. auch eine umfangreiche Analyse der Bedürfnisse und Barrieren der Zielgruppe, um die Rolle und Identität der Marke festzulegen. Die Ergebnisse sind Grundlage für die künftige Kommunikation ohne Streuverluste. Neben Banner-Werbung fokussiert die Kampagne auch auf Affiliate Marketing im B2B-Bereich und wird auf Facebook, Twitter und Google+ zu sehen sein.

Über boss.ENERGY:

boss.ENERGY ist das erste Online-Energieprodukt von Unternehmern für Unternehmer, das Unternehmen ausschließlich mit 100 Prozent Ökostrom und klimaneutralem Erdgas beliefert. Dabei ist boss.ENERGY eine reine Online-Marke, die durch eine schlanke und effiziente Angebotsstruktur besonders preisgünstig ist. Dennoch garantiert boss.ENERGY Unternehmern eine maximale Preistransparenz und einfache Handhabbarkeit. Durch den Bezug der nachhaltigen Energie von boss.ENERGY können Unternehmer ihren Gewinn ressourcenschonend steigern. Hinter der Marke boss.ENERGY steht der Energieversorger meistro ENERGIE aus Ingolstadt mit seiner zehnjährigen Erfahrung in der Energie-Belieferung und -Beratung von kleinen und mittelständischen Unternehmen.





Über Bloom:

Bloom ist die agile, kreative Agentur, die ihren Kunden jeweils ein individuelles und maßgeschneidertes Set-up aus Generalisten & Spezialisten bietet. Mit 70 festen Mitarbeitern an den Standorten München und Nürnberg begleitet Bloom seine Kunden in ihrer B2B- und B2C-Kommunikation umfassend: von der Strategie über die kreative Leitidee und die Umsetzung bis zur Steuerung der kompletten Implementierung in digitale und analoge Kommunikationskanäle. Zu den Auftraggebern zählen unter anderen Allianz Global Investors, Apollo Optik, Electrolux AEG, Feinkost Käfer, Hymer, Rodenstock, STIHL, Tchibo, Tucher Traditionsbrauerei sowie die Versicherungskammer Bayern. Weitere Informationen unter: www.bloomproject.de

