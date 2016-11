Aus der Spardose in den Sachwert

(firmenpresse) - Am 30. Oktober 2016 hierlt die PIM Gold- und Scheideanstalt GmbH ihren ersten Weltgoldtag ab. Ähnlich wie beim Weltspartag der Finanzinstitute wurden Eltern eingeladen, mit ihren Lieblingen die Sparschweine zu schlachten und das Geld in Gold zu tauschen.

Berge von Kleingeld wo man hinblickt. Überall wurde eifrig gezählt. Unmengen von unterschiedlichen Cent-Stücken galt es in das edle Metall umzutauschen. Das macht viel Freude und ist auch lohnenswert, denn so lernen die Kleinen von Kindsbeinen an, wie man werthaltig und sicher investiert. Gute 10.000 Euro kamen am Freitag zusammen. Über 50 bestehende und neue Kunden waren mit ihren Kindern da und präsentierten ihre Spardosen. Über den gesamten Tag verteilt waren Kunden vor Ort und wollten für ihre Kleinen das begehrte Metall eintauschen. Viel Arbeit für die Mitarbeiter der Scheideanstalt, die diesen Event das erste Mal veranstalteten. Die PIM entwickelte extra für diesen Zweck ein Kinder-Gold-Konto ohne Gebühren oder Einrichtungskosten. Mit diesem Gold Konto haben die Kinder die Chance, Taschengeld oder Geschenke von Mama und Papa, Oma und Opa oder Onkel und Tante werthaltig anzulegen. Und das Beste daran, auf die pro Jahr eingezahlte Summe gibt es im Januar des Folgejahres 3% Bonus oben drauf! Damit haben die Kinder etwas Bleibendes und die Angehörigen die Gewissheit, dass die Kleinen auch später, wenn Sie groß sind und finanzielle Mittel brauchen, jederzeit darüber verfügen und in jede dann existierende Währung umtauschen können.

Geld für Kinder werthaltig anzulegen, ist heutzutage nicht leicht. Die Banken und Sparkassen preisen mit einer riesigen Marketingmaschinerie Kindersparbücher oder Sparkarten-Konten an. Die Lebensversicherer werben für Ausbildungsversicherungen. Und es funktioniert. Selbst heute, in Zeiten geringer Verzinsung werden nach wie vor Sparkonten und Ausbildungsversicherungen für die Kleinen eröffnet bzw. abgeschlossen. Jedoch handelt es sich bei all diesen Produkten um Geldwerte. Geldwerte sind selbstverständlich von der Geldwertentwicklung abhängig. Nimmt die Kaufkraft des Geldes durch Inflation ab, vermindert sich das Vermögen und es steht in den Sternen, ob Wünsche und Ausbildung dann tatsächlich noch finanzierbar sein werden.

Zweckmäßiger ist es, das Sparvermögen zu streuen. Sicherheit geht vor, also sollte ein Teil des Geldes für mittel- und kurzfristige Wünsche auf dem Sparbuch verbleiben. Jedoch sollte der größere Anteil, der für spätere Anschaffungen oder Vorhaben vorgesehen ist, inflationsgeschützt und unabhängig von der Geldentwicklung angelegt werden. Denn was passiert, wenn es zu einer Währungsreform kommt oder schlimmer zu einem Kollaps des Geldsystems? Dann ist das mühsam angesparte Geld auf den Geldwertkonten futsch.

Viele Verwandte beginnen schon sehr zeitig, Geld für ihre Liebsten beiseite zu legen. Diese Vorsorge erfolgt also langfristig, meist 18 Jahre oder länger. In so einem langen Zeitraum kann alles Mögliche passieren. Sichere Werte wie Gold sind wertbeständig, egal, was passiert. Ein Goldinvestment über das Kinder Gold Konto erfolgt in physisches Gold, welches jederzeit ausgehändigt werden kann. Besitzer eines solchen Vertrages können aber auch direkt bei der PIM Barren über das dortige Tafelgeschäft kaufen und mit nach Hause nehmen. So ist es möglich, größere Beträge direkt in Barren zu tauschen und gleichzeitig mit kleineren Beträgen zu günstigsten Konditionen anzusparen.

Die PIM Gold und Scheideanstalt GmbH mit Geschäftsführer Mesut Pazarci, aus Heusenstamm bietet den physischen Kauf der Edelmetalle Gold, Silber, Platin und Palladium an. Damit können die Chancen unterschiedlicher Edelmetalle miteinander vereint werden. Die Lagerung im Zollfreilager ermöglicht es den Kunden der PIM, jederzeit ihre Edelmetalle physisch abzuholen und mit nach Hause zu nehmen. Mehr Sicherheit geht nicht.





Die PIM GOLD und Scheideanstalt GmbH ist einer der führenden Edelmetalllieferanten in Deutschland und auch in Europa. Der Markt der Edelmetallraffinerien und -großhändler ist überschaubar. PIM GOLD zeichnet sich im Wettbewerb durch seine Flexibilität, seine Vielfalt und vor allem durch seine guten Preise aus.



Seit der Gründung im Jahr 2008 hat sich innerhalb der jungen Firmenhistorie vieles verändert. Schritt für Schritt und Jahr für Jahr entwickelt sich das Wachstum unseres Unternehmens immer weiter und das mit großem Erfolg.

