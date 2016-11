Fast alle mittelständischen Unternehmen vertrauen ihrer VPN und Firewall

Mehr Schutz bietet die"CryptoTec Zone": Sichere Kommunikation nach innen und außen mit vollautomatischer Verteilung der kryptographischen Schlüssel

(firmenpresse) - Über 90 %* der mittelständischen Unternehmen vertrauen ausschließlich auf Firewalls, Anti-Viren-Programme und Security-Appliances, um sich vor Angriffen auf ihre IT zu schützen. Nicht nur die jüngsten Hacker-Angriffe, sondern auch die Tatsache, dass die Hacker-Tools der NSA im Darknet gehandelt werden, zeigen, dass diese Maßnahmen keinesfalls ausreichen. Die ungebetenen Gäste bedienen sich insbesondere Mail-, Cloud-, VPN- und Browseranwendungen als Zugang. Deshalb empfiehlt sich ein tiefgreifender Schutz, den die "CryptoTec Zone" bietet: In ihr lassen sich elektronische Nachrichten, Dateitransfers oder Datenspeicherungen nicht mehr fälschen, manipulieren und infizieren.

Die CryptoTec AG hat eine Software entwickelt, die mittelständische Unternehmen sowohl vor Angriffen von außen als auch von innen schützt, denn totale Vernetzung von Systemen bedeutet auch die totale Angreifbarkeit selbiger. Bei der Verschlüsselung setzt die CryptoTec AG auf die weltweit anerkannten kryptographischen Verfahren RSA-4096, AES-256 und SHA-256. Herzstück ist dabei "CryptoLib", eine eigens entwickelte kryptographische High-Level-Bibliothek. Die darin enthaltene Distributed Systems Platform (DSP) bietet nicht nur eine Public-Key-Infrastructure (PKI), die für die vollautomatische Verteilung von kryptographischen Schlüsseln sorgt. Sie automatisiert auch die DNS-Integration, die Datenverteilung und eine Vielzahl von Komfortfunktionen, wie die Benachrichtigung der Kontakte über Namensänderungen oder neue Adressen.

"CryptoTec Zone" bietet Mittelständlern ab sofort eine sichere und gleichermaßen effiziente Lösung für dateibasierte Online-Kooperation, Filetransfers sowie Echtzeitkommunikation mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Die Software ermöglicht nicht nur eine abhör- und manipulationssichere Korrespondenz - weltweit und verzögerungsfrei - sondern auch die Übertragung unbegrenzt großer Daten sowie virtuelle Workrooms inklusive Dateiensynchronisation. CryptoTec setzt dies hochverschlüsselt und ausschließlich für einen authentifizierten Benutzerkreis um. Die verwendete Verschlüsselungstechnik schützt, in Kombination mit digitalen Signaturen, vor unerwünschtem Abhören, Eindringen sowie dem Fälschen von Daten und bestätigt die Echtheit aller Systemteilnehmer.

Die "CryptoTec Zone" bietet nicht nur den Mitarbeitern in mittelständischen Unternehmen im virtuellen Workroom eine gemeinsame Bearbeitung von Dokumenten mit gewohnten Programmen. Auch externe Partner sowie Dienstleister können schnell und einfach einen sicheren Zugang zum Workroom erhalten. Das integrierte Modul "CryptoTec Transfer" ermöglicht einen einfachen und schnellen Datentransfer beliebig großer Dateien per Drag and Drop, sowohl Peer-to-Peer als auch über Server. Der "CryptoTec Messenger" ist währenddessen ein schnelles Tool für einen direkten Austausch.

Alle Systemteilnehmer erhalten eine durch ein doppeltes (at) gekennzeichnete Adresse, zum Beispiel "bob(at)(at)cryptotec.com". Manipulierte Inhalts- und Absenderdaten werden automatisch erkannt - dadurch wird gewährleistet, dass nur mit einem geschlossenen Teilnehmerkreis, bestehend aus authentifizierten Personen kommuniziert wird, beispielsweise Führungskräfte aus dem Unternehmen mit dem externen Steuerberater.

Sämtliche Module werden innerhalb Deutschlands entwickelt. Dadurch unterliegt die CryptoTec AG keinerlei Beeinträchtigungen durch staatliche Organe.

Die aktuellen Preise für Lizenzen stehen Ihnen auf Anfrage zur Verfügung.

*Schätzung von Dr. Michael Raumann, CryptoTec AG





Die CryptoTec AG bietet als Technologieunternehmen Hochsicherheitslösungen für die Verbindung dezentraler Computersysteme an. Dabei ist es unerheblich, ob die Kommunikation zwischen Menschen oder Maschinen stattfindet. Kunden von CryptoTec setzen höchste Sicherheit voraus.



Das Unternehmen mit Sitz in Köln hat seine Wurzeln im Segment der Bezahlindustrie, einem Geschäftsumfeld mit Milliardenumsätzen und somit der ständigen Gefahr der äußeren und inneren Manipulation. Die hohe Dezentralisierung der Eingabegeräte, erfordert ein höchstmögliches Maß an Sicherheit, insbesondere in der M2M-Kommunikation (Machine-to-Machine), die gegen Manipulation und Abhören geschützt wird. Die Gründer der CryptoTec AG gelten in der Branche als der systemrelevante Lieferant bei der Realisation eben dieser Sicherheitslösungen.

Sämtliche Produkte und Module der CryptoTec AG sind das Ergebnis einer langjährigen Expertenarbeit und gelten in Fachkreisen als bestmögliche Kombination aus Sicherheit und Bedienerfreundlichkeit zur Datenübertragung via Internet.



Als Anbieter von Sicherheitskonzepten und Verschlüsselungslösungen verfügen die Gründer des Kölner Technologieunternehmens bei der Entwicklung und Umsetzung von Sicherheitsmaßnahmen zwischen dezentralen, computergesteuerten Systemen über eine 25jährige Expertise.

