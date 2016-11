Funktionelle Sportbekleidung ist auch für Bodybuilder ein Muss.

Das Muscle Shirt GASP Ribbed T-Back und die Trainingshose Better Bodies Men Mens Function Tight sind speziell für die Bedürfnisse von Bodybuildern entwickelt.

Better Bodies Mens Function Tights

(firmenpresse) - Sportbekleidung für Bodybuilder muss nicht nur robust sein, sondern sollte weitere wichtige Funktionen erfüllen. Neben schweißresistenten Eigenschaften sind optimale Passform, muskelunterstützende Funktion, atmungsaktive und elastische Eigenschaften wichtig. Ein weiteres wesentliches Kriterium ist natürlich, dass sich der Träger in der Kleidung wohlfühlt und sich ausgezeichnet präsentieren kann. Nachfolgend werden zwei funktionelle Sportkleidungsstücke vorgestellt, die speziell für Bodybuilder produziert wurden.



GASP Ribbed T-Back heißt das funktionelle Muscle Shirt. Wie es sich für ein Muscle Shirt gehört, hat das T-Back einen schmalen Schnitt. Durch den schmalen Schnitt werden die Muskeln des Bodybuilders optimal zur Geltung gebracht. Eine weitere wichtige Eigenschaft des Muscle Shirts ist Elastizität. Das GASP Ribbed T-Back macht jede Bewegung bei Sport und Posing ideal mit. Im Rahmen der November Promotion wird dieses schöne Muskel Shirt deutlich vergünstigt angeboten.



Das Shirt besteht zu 95 % aus Baumwolle und zu 5 % aus Elastan. Die Materialkombination sorgt nicht nur für die Elastizität, sondern vermittelt auch ein angenehmes Tragegefühl auf der Haut. Optisch besticht das GASP Ribbed T-Back durch seine RIB-Elastan-Optik. Der Kleidungsdruck GASP Utility Item im Frontbereich und der Druck No. 89 hinten verleihen dem Muscle Shirt zusätzlich ein maskulines Aussehen. Der Käufer hat beim GASP Ribbed T-Back die Wahl zwischen verschiedenen Größen und Farben. Das Muscle Shirt ist ideal für alle Bodybuilder, die mit ihren Muskeln posen und andere begeistern möchten.



Better Bodies Men Mens Function Tight ist der Name der enganliegenden Trainingshose für Bodybuilder. Die Trainingshose der Firma Better Bodies bringt einige funktionelle Eigenschaften mit, die dem Bodybuilder das Training der Muskeln erleichtern. Die Better Bodies Men Mens Function Tight ist atmungsaktiv, wodurch der Bodybuilder nicht so schnell ins Schwitzen kommt. Des Weiteren wird die Feuchtigkeit durch die atmungsaktiven Eigenschaften schnell nach außen transportiert. Besonders interessant: Im November ist diese Hose bei Wear2Gym im Angebot mit 50% Rabatt.





Die Trainingshose besteht aus Kompressionsgewebe, wodurch sie nicht nur eng anliegt, sondern die Muskeln beim Training stabilisiert. Die Halt gebenden Eigenschaften der Better Bodies Men Mens Function Tight hängen mit der Materialkombination zusammen. Die Hose besteht aus 74 % Polyamid und 25 % Elasthan. Ein Kordelzug am Innenbund sorgt zusätzlich für einen optimalen Sitz. Die praktische Innentasche bietet zusätzlichen Stauraum. Die Trainingshose ist in verschiedenen Farben und Größen erhältlich. Die Better Bodies Men Mens Function Tight unterstüzt jede Figur und ist ideal für Bodybuilder, die ihre Muskeln zeigen möchten.











Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.wear2gym.de/



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Wear2Gym ist ein professioneller Onlineshop mit Spezialisierung auf Bekleidung für Bodybuilder und Kraftsportler mit Fokus auf hochwertiger Markenbekleidung wie dem schwedischen Sportswear Hersteller GASP, Muskel-Shirts und Tank Tops sowie viele weitere Angebote.



Als einer der besten Anbieter in diesem Segment ist der Inhaber Markus Schmitz stets mit der Erweiterung des Angebotes sowie Verbesserung des Service für Onlinekäufer beschäftigt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, kein Wunder dass Wear2Gym sich vom Geheimtipp zum unverzichtbaren Anbieter und Lieferant in der Szene gemausert hat.





Dies ist eine Pressemitteilung von

Wear2Gym - Kraftsport- und Bodybuilding Kleidung

Leseranfragen:

Denglerstrasse 29A, 53173 Bonn

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 02.11.2016 - 16:50

Sprache: Deutsch

News-ID 1419747

Anzahl Zeichen: 3271

Kontakt-Informationen:

Firma: Wear2Gym - Kraftsport- und Bodybuilding Kleidung

Ansprechpartner: Markus Schmitz

Stadt: Bonn

Telefon: 0228-96399477



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.