ISEC7 Group ist führender Service-Provider für Unified-Endpoint-Management

Der EMM-Experte aus Hamburg erhält eine Top-Platzierung im Crisp-Research-Vergleich von Enterprise-Mobility-Anbietern und Dienstleistern.

(firmenpresse) - Hamburg, 2. November 2016 - Die ISEC7 Group, Enterprise-Mobility-Experte aus Hamburg, gehört laut der Crisp Research AG, unabhängiges IT-Research- und Beratungsunternehmen, zu den besten Service-Providern für Unified-Endpoint-Management (UEM). Im aktuellen Report "Crisp Vendor Universe, Enterprise Mobility Anbieter und Dienstleister" wird die ISEC7 Group mit ihrer Kombination aus Partner-Lösungen und eigenen Anwendungen als Accelerator im Markt positioniert. Dafür analysierte Crisp Research die zwei Hauptkategorien "Vendor Performance" und "Service/Product Value Creation". Hierbei wurden unter anderem die strategische Ausrichtung des Anbieters im jeweiligen Marktumfeld, seine fachliche Strategie, die Anzahl der Partner und die Zusammenarbeit mit ihnen betrachtet. Auch erfolgte die Bewertung von Produkt und Angebot - vom Spektrum der angebotenen Dienstleistungen bis zur Nutzerfreundlichkeit des Produkts.

Carlo Velten, CEO Crisp Research AG, sagt: "Der Aufbau mobiler und digitaler Arbeitsplätze und Geschäftsmodelle gehört zu den wichtigsten Disziplinen auf dem Weg zu einer digitalen und vernetzten Organisation. Die ISEC7 Group schlägt die Brücke zwischen solidem Unified-Endpoint-Management und der Umsetzung individueller EMM-Lösungen, die für viele Kunden in der immer komplexeren mobilen Welt unverzichtbar sind."

"Es macht uns sehr stolz, dass wir von Crisp Research als einer der führenden Service-Provider für Unified-Endpoint-Management gelistet wurden", sagt Marco Gocht, CEO ISEC7 Group. "Die Platzierung ist eine wichtige Bestätigung unserer professionellen Services und innovativen Software-Lösungen. Wir danken unseren Kunden für ihr Vertrauen und unseren Mitarbeitern für die unermüdliche Leistungsbereitschaft in einem hochdynamischen Marktumfeld. Die Auszeichnung ist zugleich Ansporn unsere Spitzenstellung im Markt weiter auszubauen."

Mit dem Zugang zu einer breiten Technologie-Partner-Basis übernimmt die ISEC7 Group den gesamten Aufbau und Betrieb der Unified-Endpoint-Management-Lösungen und unterstützt bei der Umsetzung ganzheitlicher Mobility-Strategien. Mit seinen eigenen Software-Modulen wie insbesondere der ISEC7 EMM Suite können wichtige Value-Adds, wie beispielsweise plattformunabhängige und webbasierte Hybrid-EMM-Management und Monitoring-Tools bereitgestellt werden.

Mit einem Team aus erfahrenen Analysten, Beratern und Software-Architekten identifiziert und bewertet Crisp Research die Relevanz und disruptive Kraft digitaler Technologien sowie ihre Provider. Die "Crisp Vendor Universes" unterstützen Unternehmen mit klaren Einschätzungen der Stärken und Schwächen bei der Auswahl von Technologien und Providern. Eine transparente Methodik, unabhängiger Research und eigene Implementierungsskills bilden die Grundlage für die Anbieter- und Produktvergleiche. Weitere Informationen zum "Crisp Vendor Universe, Enterprise Mobility" finden Sie hier.

Die Crisp Research AG ist ein unabhängiges IT-Research- und Beratungsunternehmen. Mit einem Team erfahrener Analysten, Berater und Software-Entwickler bewertet Crisp Research aktuelle und kommende Technologie- und Markttrends. Crisp Research unterstützt Unternehmen bei der digitalen Transformation ihrer IT- und Geschäftsprozesse. Crisp Research wurde im Jahr 2013 von Steve Janata und Dr. Carlo Velten gegründet und fokussiert seine Research- und Beratungsleistungen auf "Emerging Technologies" wie Cloud, Analytics oder Digital Marketing und deren strategische und operative Implikationen für CIOs und Business-Entscheider in Unternehmen.





http://www.isec7.com



Die ISEC7 Group (www.isec7.com) ist ein global agierender Anbieter von Dienstleistungen und Softwarelösungen im Mobility-Bereich. ISEC7 gehört zu den Vorreitern in der Mobilisierung von Unternehmens- und Geschäftsprozessen und zählt heute einige der größten Unternehmen weltweit sowie staatliche Organisationen zu seinen Kunden. ISEC7 investiert kontinuierlich in die Evaluierung und Weiterentwicklung neuer Technologien. Die innovativen Lösungen ISEC7 EMM Suite, ISEC7 Mobile Exchange Delegate, ISEC7 Mobility for SAP und ISEC7 Mobility Cloud sind in ihrem Bereich richtungsweisend.



Die ISEC7 EMM Suite, als "Most Innovative Enterprise Application" prämiert, ist eine ganzheitliche, global einsetzbare Mobile-Device-Management-Lösung. ISEC7 Mobility for SAP ermöglicht den mobilen Zugriff auf jedes beliebige SAP-Backend ohne zusätzliche Middleware. Die Lösung ISEC7 Mobile Exchange Delegate gewährleistet den mobilen Zugriff auf Microsoft Outlook-Kalender, E-Mails und Kontakte von Dritten per BlackBerry, Android oder iPhone. ISEC7 Mobility Cloud ist ein innovativer und wegweisender Managed Service für die Bereitstellung kundenindividueller Enterprise-Mobility-Infrastrukturen auf Basis von EMM-Lösungen wie BlackBerry Enterprise Service 12, Good, MobileIron, Samsung EMM, Microsoft EMS oder Airwatch.



ISEC7 wurde 2003 in Hamburg gegründet und unterhält weltweit Standorte - darunter Deutschland, Großbritannien, Schweiz, Spanien, USA und Australien.

