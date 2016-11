ASTORIUS meldet Beginn der ersten Explorationsphase im Projekt „Condor“ Cold in Ecuador



Vancouver, British Columbia - 1. November 2016 - Astorius Resources Ltd. (TSX-V: ASQ Frankfurt: 47AF) (Astorius oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass die vor kurzem von Astorius übernommene Gesellschaft Lateegra Ecuador S.A. (25. Oktober 2016) zwischenzeitlich eine erste Explorationsphase abschließen konnte.



Den Ergebnissen nach zu urteilen, wurden 8 anomale Zonen entdeckt, die mit den geochemischen Signaturen anderer nahegelegener Entdeckungen der letzten Zeit - darunter auch Fruta del Norte - konsistent sind. Im Rahmen der Arbeiten wurden geologische Kartierungen durchgeführt und sowohl Proben aus regionalen Flusssedimenten als auch Proben aus Gestein und Erdreich, von dem die 243 Hektar große Konzession überlagert ist, entnommen.



Die zentrale Entdeckung im Rahmen der Arbeiten ist eine 19 Hektar große Arsen- und Antimonanomalie im südlichen Teilabschnitt des Konzessionsgebiets. Dr. Richard Sillitoe schreibt in seinem Bericht mit dem Titel Comments on Geology and Potential of the Fruta del Norte Epithermal Gold Prospect, Ecuador, July 2006, der im Auftrag von Aurelian Resources erstellt wurde: Sollten die kohärenten Arsen- und Antimonanomalien im Konglomeratgestein, die zur Definition des Korridors südlich von Fruta del Norte beitragen, von einer blinden Goldmineralisierung herrühren und nach oben durchgesickert sein - wie dies bei Fruta del Norte der Fall ist -, dann könnten wir bereits eine weitere epithermale Goldmineralisierung aufgefunden haben. Dr. Sillitoe fügt hinzu: Wir glauben, dass es sinnvoll wäre, in den Arsen- und Antimonanomalien südlich von Fruta del Norte unmittelbar mit Probebohrungen zu beginnen und in der darunter liegenden Andesit-Vulkansteinsequenz nach einer blinden Goldmineralisierung zu suchen.



Darüber hinaus beherbergt El Condor auch eine große Gold-Kupfer-Anomalie, die sich über eine Fläche von 15 Hektar erstreckt und im nördlichen Zentrum des Konzessionsgebiets, unmittelbar südlich von Aurelians Anomalie El Tigre, liegt.





Im Rahmen der ersten Explorationsphase führte Lateegra Probenahmen aus Flusssedimenten durch und errichtete daneben einen Raster für die Kontrolle der Probenahmen und Kartierungen. Dafür wurden 100 Meter voneinander entfernte Linien mit einer Gesamtlänge von 26 Kilometern gezogen. Anschließend wurden neunhunderteinundsiebzig (971) Bodenproben in 25-Meter-Abständen gesammelt und mittels mobiler Metallionenanalyse (MMI®) im Labor von ALS-Chemex analysiert.



Das MMI-Verfahren® wurde aufgrund seiner nachweislich überlegenen Leistung bei sämtlichen Mineralisierungstypen, die in diesem tropischen Umfeld zu finden sind, ausgewählt. Im Vergleich zu herkömmlichen Methoden ermöglicht MMI eine bessere Fokussierung im Hinblick auf nachfolgende Explorationsprogramme. Es geht dabei um die Auffindung von mobilen Ionen, die den Bodenpartikeln anhaften, welche sich in vertikaler Richtung oberhalb der Oxiderzmineralisierung ausbreiten. Mobile Metallionenanalysen werden in Form von Konzentrationen ausgedrückt, ebenso wie die Ergebnisse aus herkömmlichen Bodenmessungen. Allerdings berichten Wamtech Pty. Ltd, die Entwickler der MMI-Technologie®, dazu Folgendes: Um das Datenmaterial aus der MMI-Analyse im Hinblick auf mehrere Elemente auswerten zu können, wird empfohlen, für jedes einzelne Element den Untergrund für die Daten zu errechnen, wobei (zum Beispiel) das unterste Quartil des Datenmaterials verwendet wird. Anschließend wird für jedes Element und für jede Probe das Peak/Untergrund-Verhältnis errechnet (1). Der daraus resultierende, einheitslose Wert - die Response Ratio (RR) - bildet die mengenmäßige Probenanreicherung im Hinblick auf den Untergrund ab. So ist zum Beispiel die Konzentration einer Probe mit einer Response Ratio von 35 um das 35-fache höher als die Untergrundkonzentration.



Chris Cherrywell, QP, zeichnet als qualifizierter Sachverständiger laut Vorschrift National Instrument 43-101 für das Konzessionsgebiet Condor verantwortlich und hat den fachlichen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.



Board-Chairman Sandy MacDougall erklärt: Der Beginn der ersten Phase des Explorationsprogramms und die Prognose für die Entwicklung unserer Strategie, die in einer baldigen Produktion von hochwertigen Rohstoffen besteht, stimmen uns sehr optimistisch.



Astorius (TSX.V:ASQ) ist ein Juniorunternehmen, das sich auf die Exploration und zeitnahe Förderung aus hochwertigen Minerallagerstätten in Nord- und Südamerika spezialisiert hat.





