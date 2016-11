In-Ear-Stereo-Headset IHS-570 mit High-Resolution-Audio, 5 Hz-70 kHz

Musik ohne Abstriche: klar und authentisch im gesamten Frequenzbereich

In-Ear-Stereo-Headset mit High-Resolution-Audio

(firmenpresse) - Das persönliche High-End-Konzert direkt im Kopf: Die In-Ear-Kopfhörer von auvisio mit hochauflösendem Sound geben Musik in ihrer reinsten Form wieder. Vollkommen authentisch: ohne Abstriche im hörbaren Frequenzbereich und sogar darüber!

Spitzen-Sound mit hohem Tragekomfort: Der besonders weite Frequenzbereich des Kopfhörers sorgt für kristallklare Höhen und satte Bässe. Die weichen Ohrpolster schmiegen sich zudem perfekt in die Ohren. So schirmen sie Umgebungsgeräusche zuverlässig ab.

Multifunktonales Bedien-Element mit Freisprecheinrichtung: Die kompakte Einheit ist im Kabel integriert. So steuert man komfortabel die Musik und die Lautstärke oder nimmt Anrufe entgegen.

- In-Ear-Headset mit besonders hohem Frequenzbereich

- Freisprecheinrichtungmit integriertem Mikrofon

- Kabel-Fernbedienung mit Mikrofon, Lautstärkeregler und Multifunktionstaste:zur Rufannahme und Musiksteuerung

- Hochauflösender Frequenzbereich: 5 - 70.000 Hz

- Impedanz: 16 Ohm (bei 1.000 Hz)

- Empfindlichkeit: 105 dB/mW (bei 1.000 Hz)

- Anschluss: 3,5-mm-Klinkenstecker, Kabellänge: 1,2 m

- 3 Paar auswechselbare Ohrpolsterin verschiedenen Grössen

- Gewicht: 19 g

- In-Ear-Headset inklusive Ohrpolstern und deutscher Anleitung

Preis: CHF 19.95 statt empfohlenem Herstellerpreis von CHF 76.95

Bestell-Nr. ZX1598

Zum In-Ear-Stereo-Headset mit High-Resolution-Audio





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.pearl.ch



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die PEARL Schweiz GmbH wurde 1996 als eigenständiges Unternehmen der PEARL-Gruppe gegründet um speziell auf den Schweizer Markt einzugehen. Das Produktsortiment umfasst vor allem Computer- und Druckerzubehör, Unterhaltungselektronik, Navigationsgeräte, Tablet-PCs, Smartphones und Software sowie zahlreiche Artikel für Haushalt, Wellness, Lifestyle, Sport, Freizeit und Fun. Der Onlineshop www.pearl.ch zählt inzwischen über 15 000 Produkte und ist zusammen mit dem grossen 300-seitigen Katalog, der sechsmal im Jahr erscheint, der Hauptabsatzkanal.

PEARL Schweiz hat bereits über 250 000 zufriedene Stammkunden in der ganzen Schweiz, darunter zahlreiche Firmen, Versicherungen, Schulen und Behörden. In den Factory Outlets in Basel/BS, Egerkingen/SO, Pratteln/BL und Spreitenbach/AG können die Artikel auch direkt erworben werden. Weitere Eröffnungen von Factory Outlets in der ganzen Schweiz sind in Planung.

Dies ist eine Pressemitteilung von

PEARL Schweiz GmbH

PresseKontakt / Agentur:

PEARL Schweiz GmbH

Vanessa Brunner

Grüssenhölzliweg 5

4133 Pratteln

info(at)pearl.ch

+41 61 826 20 20

http://www.pearl.ch



Datum: 02.11.2016 - 17:15

Sprache: Deutsch

News-ID 1419764

Anzahl Zeichen: 1905

Kontakt-Informationen:

Firma: PEARL Schweiz GmbH

Ansprechpartner: Vanessa Brunner

Stadt: Pratteln

Telefon: +41 61 826 20 20





Diese Pressemitteilung wurde bisher 62 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung