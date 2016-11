MH120 Seilzugsensoren - robust und preisgünstig

Mobilhydraulikserie auf der SPS IPC Drive 2016.

(firmenpresse) - WayCon Positionsmesstechnik bietet für den anspruchsvollen Bereich Baumaschinen und Baugeräte Seilzugsensoren der neuen Mobilhydraulikserie MH120. Das Messehighlight wird auf der SPS IPC Drives in Halle 4A, Stand 115 präsentiert.

Die Seilzugsensoren sind aufgrund verschiedener Ausführungen, z.B. mit seewassergeeignetem Schutzgitter, für vielfältigste Einsatzbedingungen geeignet. Mit einem Messbereich von 3,0 bis 10,0 m, der Schutzklasse bis IP69K und einem Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 85 °C (optional -40 °C) sind die MH120-Sensoren extrem vielseitig. Die Mobilhydraulikserie ist eine äußerst robuste und kostengünstige Serie, um Positionieraufgaben von Baumaschinen effizient auszuführen.

Seit 1999 entwickelt und produziert WayCon Positionsmesstechnik GmbH hochpräzise Sensoren zur Positions- und Abstandsmessung. Mit Hauptsitz in Taufkirchen bei München, einer Zweigniederlassung in Brühl bei Köln und Distributoren in 28 Ländern bietet das innovative Unternehmen seine Produkte weltweit an. Ziel ist es, den Kunden optimale Lösungen zum Thema Messtechnik bereitzustellen: Von hochwertigen Sensoren aus dem Standard-Sortiment bis zu kundenspezifischen Lösungen, vom Prototyp bis zur Serie - für verschiedenste Anwendungsbereiche in Industrie und Forschung. Die in Taufkirchen hergestellten Produkte unterliegen strengsten Qualitätsanforderungen und werden ausnahmslos mit Kalibrierzertifikat ausgeliefert.

