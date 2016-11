Biohaus.Wissen//vol. 5: Die Neuropsychologie der Farbwahrnehmung

Am Montag, den 07. November 2016 lädt das Handwerker-Netzwerk Biohaus Paderborn um 18:30 Uhr zum Vortrag "Die Neuropsychologie der Farbwahrnehmung" mit Dr. Robin Malloy ein. Der Eintritt ist frei.

Biohaus.Wissen//vol. 5: Die Neuropsychologie der Farbwahrnehmung mit Dr. Robin Malloy

(firmenpresse) - Nach dem großen Erfolg der ersten Veranstaltung, hat der Innenarchitekt und Biohaus Bauwerker Alexander Ostermann ein weiteres Mal Dr. Robin Malloy eingeladen, um mit ihm gemeinsam der Frage nach der Wahrnehmung unserer (Wohn-)Umwelt auf den Grund zu gehen. Dieses Mal dreht sich die Veranstaltung um die Farbwahrnehmung von Menschen.



Jedes Jahr prophezeit uns die Modeindustrie gewisse Trendfarben: War 2016 noch Petrolgrün der Hit, soll es 2017 Primelgelb werden. Auch die Einrichtungsindustrie veröffentlicht jährlich Farbentrends: Für Wände, Möbel, Wohn-Accessoires. Dabei dreht sich augenscheinlich alles um die Frage: Warum lösen bestimmte Farben bestimmte Emotionen bei uns aus?



Der wissenschaftliche Kontext ist so historisch wie brandaktuell. Seit 3000 Jahren versuchen Menschen eines der größten Geheimnisse des Universums zu lüften: Die Entstehung des menschlichen Bewusstseins. Wie genau sind menschliche Selbstwahrnehmung, Intelligenz, sprachliche und künstlerische Kreativität zu erklären und wie das Zusammenspiel von Körper und Geist? Warum erlebt der Mensch subjektiv "seine" Welt so, wie er sie erlebt?



Kaum ein anderer Bereich der Neuropsychologie ist hierbei so spannend wie das visuelle System des Menschen und kaum eine andere Fragestellung so intuitiv fassbar wie das qualitative Erleben von Objekten und deren Farbe. Die Erörterung der Farbwahrnehmung verbindet in einzigartiger Weise die Hirnforschung mit der Physik, der Philosophie und dem Alltag, mit Mode, Wohnen und Gestalten.



In einem unterhaltsamen, innovativen Veranstaltungsformatformat ergänzen sich die zwei Paderborner Experten, um der Farbwahrnehmung einerseits und der "richtigen" farblichen Gestaltung unserer Umgebung andererseits auf den Grund zu gehen.



Veranstaltungsort:

Biohaus Paderborn (Alte Brotfabrik Ostermann)

Driburgerstraße 24b

33100 Paderborn



Weitere Informationen:

www.trainskill.de



www.biohaus-paderborn.de









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.trainskill.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Dr. Robin J. Malloy und seine Schulungs?rma Trainskill stehen für einzigartige Vorträge, Seminare und Coachings auf Basis neuester Erkenntnisse der Neuropsychologie, Genetik und Weisheitsforschung.



Als vielgefragter Sprecher zu den Themen Führung und Gesundheit, Bildung und Erziehung sowie zur demogra?schen Entwicklung ist Dr. Robin Malloy für Ministerien, Unternehmen, Verbände, Schulen und weitere öffentliche und soziale Träger aktiv.



In seinem wissenschaftlichen Bestreben entdeckt er mit Leidenschaft neue Zusammenhänge, die das menschliche Wohlergehen betreffen, wie aktuell die Bedeutung von Licht, Farben, Kunst und Architektur aus neuropsychologischer Sicht.



Dies ist eine Pressemitteilung von

Trainskill - Transformative Erwachsenenbildung

Leseranfragen:

Alois-Lödige-Straße 9, 33100 Paderborn

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 02.11.2016 - 17:20

Sprache: Deutsch

News-ID 1419771

Anzahl Zeichen: 2351

Kontakt-Informationen:

Firma: Trainskill - Transformative Erwachsenenbildung

Ansprechpartner: Bernhard Cremer

Stadt: Paderborn

Telefon: 0 52 54 - 82 62 499



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.