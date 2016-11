Köstliche (Vor-)Weihnachtszeit und große Silvester-Party im ALEX und der Brasserie

Zum Jahresausklang verwöhnen Erlebnisgastronomie-Betriebe mit winterlichen Genüssen und festlicher Atmosphäre

Köstliche (Vor-)Weihnachtszeit im ALEX

(firmenpresse) - Mandeln, Zimt, Lebkuchen und viele andere süße Leckereien gehören zur Vorweihnachtszeit einfach dazu und bringen uns in Festtagsstimmung. Auch in den 43 deutschen ALEX- und Brasserie-Betrieben weht ab Mitte November der verführerische Duft von winterlichen Waffel- und Eiskreationen. Zum genussvollen Schlemmen laden Nussknacker- oder Lebkuchen-Cranberry-Becher ebenso ein wie Zimt-Pflaumen- oder Bratapfel-Vanille-Waffeln.



Wer mit Familie oder Freunden gemütlich in die Advents-Sonntage starten möchte, ist bei den beliebten Brunchbuffets richtig, die mit ihrer großen Vielfalt und erlesenen Genüssen wie Stollen, Entenbrust und Co. den Countdown für die Feiertage einläuten. Ein festliches Frühstücksbuffet erwartet am Heiligabend die Gäste. Und auch an den beiden Weihnachtsfeiertagen muss niemand früh in seiner Küche stehen: Das weihnachtlich-opulente Brunch-Angebot bei ALEX verspricht einen köstlichen Start in die freien Tage.



Richtig abgefeiert wird in den Erlebnisgastronomiebetrieben am 24. Dezember ab 18 Uhr bei einer fröhlichen Xmas-Cocktail-Happy-Hour - und natürlich zum Jahreswechsel. Bei der großen Silvester-Party knallen die Korken zu raffinierten Gaumenfreuden und ausgelassener Stimmung. Der Karten-Vorverkauf hat bereits begonnen. Programmdetails und Online-Reservierungsmöglichkeiten gibt's unter www.dein-alex.de und www.deine-brasserie.de.



Zum Start ins neue Jahr servieren die ALEX- und Brasserie-Betriebe ein großes Kater-Brunchbuffet am Neujahrstag.





Das ALEX- und Brasserie-Programm im Überblick

?Weihnachts-Eis- und Waffel-Genuss (ab 15. November): weihnachtliche Waffel- und Eis-Kreationen mit Mandeln, Nüssen, Zimt, Spekulatius, Bratapfel und Lebkuchen

?an allen vier Advents-Sonntagen jeweils von 9.00 bis 14.30 Uhr vorweihnachtliches Brunchbuffet

?Heiligabend: durchgehend geöffnet - Frühstücksbuffet bis 14.00 Uhr - Xmas-Cocktail-Happy Hour von 18.00 bis 22.00 Uhr



?1. und 2. Feiertag: Weihnachtsbrunch am 25. Dezember von 10.00 bis 15.00 Uhr und am 26. Dezember von 9.00 bis 14.30 Uhr

?Silvester: ALEX Silvesternacht, Details unter www.dein-alex.de und www.deine-brasserie.de

?Neujahr: Neujahrsbrunch am 1. Januar von 11.00 bis 15.00 Uhr









Über ALEX, Brasserie und ALL BAR ONE

Mitchells & Butlers plc. wurde 1898 gegründet. Der führende Betreiber von Pubs und Restaurants in Großbritannien (rund 1.600 Outlets, u.a. Marken wie All Bar One, Vintage Inn, Harvester, Toby Carvery) verzeichnete 2015 (zum 30.9.) einen Umsatz in Höhe von 2,1 Mrd. Pfund (1,97 i. Vj). Anfang 1999 wurde die deutsche ALEX-Gruppe übernommen und seither kontinuierlich ausgebaut und um weitere Konzepte ergänzt. Für das Management dieser innovativen und mittlerweile 44 Betriebe (ALEX, Brasserie, All Bar One) umfassenden Freizeitgastronomie-Konzepte zeichnet die Mitchells & Butlers Germany GmbH, Wiesbaden (Geschäftsführer: Bernd Riegger), verantwortlich. Sie erwirtschaftete in 2015 (z. 31.12.) mit 1.895 Mitarbeitern einen Umsatz in Höhe von 101,4 Mio. Euro (93,1 i. Vj). Unter den umsatzstärksten Freizeitgastronomie-Unternehmen im Segment der deutschen Systemgastronomie belegt Mitchells & Butlers seit 2004 einen der ersten drei Plätze.

ALEX erhielt in seinem Gastronomie-Segment zahlreiche Auszeichnungen: u.a. Kundenurteil "sehr gut" und Testsieger in der Kategorie "Speisen und Getränke" im Vergleich mit 23 nationalen Freizeitgastronomie-Unternehmen (unabhängige Studie von ServiceValue, 2012); einer der beiden besten Arbeitgeber innerhalb der Freizeitgastronomie und einer der Top-Arbeitgeber in Deutschland (unabhängige Studie von Focus und Xing, 2013); "Familienfreundlichstes Unternehmen" innerhalb der Freizeitgastronomie (unabhängige Studie von Goethe-Universität Frankfurt, Welt am Sonntag und ServiceValue, Sieger 2013, 2014 und 2016, Goldrang 2015).

39 ALEX, 4 Brasserien, 1 ALL BAR ONE in 35 deutschen Städten: Berlin (2), Bielefeld (1 ALEX, 1 Brasserie), Braunschweig, Bremen (3), Chemnitz, Dortmund, Dresden, Düsseldorf (1 ALEX, 1 Brasserie), Frankfurt (2), Fürth, Gütersloh, Hamburg, Heilbronn, Karlsruhe, Kassel, Koblenz, Köln (1 ALEX, 1 ALL BAR ONE), Leipzig, Ludwigshafen, Magdeburg, Mainz, Mülheim a.d.R., München (2), Münster (Brasserie), Nürnberg, Oberhausen, Osnabrück, Paderborn, Potsdam, Regensburg, Rostock, Saarbrücken (1 ALEX, 1 Brasserie), Solingen, Wiesbaden und Zwickau. In Vorbereitung: Aachen (März 2017)

Weitere Infos über www.dein-alex.de und www.facebook.com/alexgastro, www.deine-brasserie.de, www.allbarone.de und www.facebook.com/allbaronegermany





Mitchells & Butlers Germany GmbH

Alte Landstraße 12-14, 85521 Ottobrunn

