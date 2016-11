Hilfe für geschädigte Anleger - Die Honorarberatung 4vestor GmbH aus München hilft

(firmenpresse) - Die in München ansässige 4vestor GmbH, die auf Vermögensverwaltung, Honorarberatung und Stiftungsberatung spezialisiert ist, teilte heute über ihre Presseabteilung mit:



Die 4vestor GmbH wird in Zukunft durch Bankberatung geschädigte Anleger zu einem vergünstigten Kostensatz betreuen. Hintergrund dieser Aktion ist ein Artikel in der Fachzeitschrift Finanztest mit dem Titel: "Riskanter Deal im Altenheim".



Die Finanzexperten und Honorarberater der 4vestor GmbH unterstützen seit längerem Initiativen zum Schutz der Kapitalanleger. Der Geschäftsführer der Honorarberatung in München ist Sprecher der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. und ist seit Jahren in diesem Auftrag deutschlandweit tätig.



"Es ist traurig zu sehen, wie Banken ihre Kunden übers Ohr hauen", sagt Johannes Weber Geschäftsführer der 4vestor GmbH.



Das Urteil des Landgerichts Wuppertal belegt dies. (Az. 3 O467/12)

In diesem Fall verkaufte eine Beraterin der Commerzbank dem 78-jährigen Rentner eine hochrisikante Schiffsbeteiligung, obwohl dieser das investierte Kapital in Kürze für seine Pflege benötigte. Der Bank brachte der Verkauf der geschlossenen Geldanlage eine hohe Provision ein. In vielen Fällen erleben die Betroffenen das Fondsende nicht.



Die Honorarberatung 4vestor möchte betroffenen Bankkunde helfen und arbeitet in diesem Zusammenhang mit mehreren spezialisierten Anwaltskanzleien zusammen.



Zunächst einmal muss der Schaden für die Kunden begrenzt werden und Ersatzansprüche geltend gemacht werden. Im Anschluss daran beraten wir die Klienten zu einem besonders günstigen Honorarsatz.



"Eine Finanzberatung ist wichtig, wenn Sie im Sinne des Kunden erfolgt", ergänzt Johannes Weber.



Der Standardkostensatz der Finanzberatung 4vestor liegt bei 180 Euro. Betroffenen Kunden bietet die 4vestor GmbH einen Honorarsatz in Höhe von 90 Euro an.





Die 4vestor GmbH ist eine in München niedergelassene Finanzfirma, die in folgenden Bereichen schwerpunktmäßig tätig ist:

- Honorarberatung

- Stiftungsberatung

- Vermögensverwaltung

- Finanzplanung & Finanzberatung

- Vermögensberatung

- Fonds-Advisory

- Unternehmensberatung

