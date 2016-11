Metstrade Show 2016 in Amsterdam!

(firmenpresse) - Das Grittner Team ist dabei und freut sich auf Ihren Besuch.



Die Metstrade Show Amsterdam, die weltweit wichtigste und größte internationale Messe für Schiffsausrüstungen und den professionellen Yachtausbau, lockt auch dieses Jahr tausende Besucher in die niederländische Hauptstadt. Auch das Grittner Team ist zwischen dem 15. und 17. November vor Ort und präsentiert intelligente, praktikable und optisch ansprechende Neuerungen im Decksmöbelbau sowie neuentwickelte hochwertige Edelstahlbeschläge, die besonders im Decksmöbelbereich unter schwierigen Bedingungen ihren optimalen Einsatz finden. An allen drei Tagen ist das Team in Halle 10, Stand Nummer: 10.715 anzutreffen und freut sich auf interessante Gespräche mit fachkundigen Besuchern und Unternehmen der Branche.



Besuchen Sie die Homepage, www.grittner-team.de um im Vorfeld weitere Informationen über das Unternehmen zu erhalten oder vereinbaren Sie über die Homepage Ihren Termin mit dem Grittner Team auf der Metstrade Show 2016 um während oder nach der Messe ein fachkundiges Gespräch rund um den modernen Yachtausbau zu führen!





Die größte Herausforderung ist immer das Projekt von morgen. Um ihr mit Kreativität und Originalität zu begegnen, bedarf es innovativer Kompetenz und fundierter Kenntnisse, Dazu schöpfen wir aus zwei Quellen: unserem großen Schatz an Berufserfahrung sowie der ständigen Bereitschaft zur Weiterbildung. Gemäß diesem Leitgedanken arbeiten wir seit fast 28 Jahren.

