Entscheidender Meilenstein auf dem Weg zur energieautarken Brauerei erreicht / Karmeliten Brauerei Straubing realisiert ein in der Getränkebranche weltweit einzigartiges Projekt

(ots) - In Straubing wird in drei Meilensteinen von 2016

bis 2018 ein in der Getränkebranche derzeit weltweit einzigartiges

Projekt realisiert: der Umbau einer mittelständischen Brauerei zur

(fast) energieautarken Brauerei. Ende Oktober hat Christoph Kämpf,

Geschäftsführer der Karmeliten Brauerei, in einem offiziellen Festakt

den ersten realisierten Bauabschnitt der Öffentlichkeit vorgestellt

und gemeinsam mit den am Umbau beteiligten Partnern die Vision

aufgezeigt, die hinter dem Konzept steht. Die Brauerei leistet mit

diesem Pionierprojekt einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung des

globalen CO2-Ausstoßes.



"Wenn wir, wie geplant, in 2018 den dritten Meilenstein des

Projektes umgesetzt haben werden, dann sprechen wir von einem enormen

jährlichen Einsparpotenzial. Unsere Partner haben eine Verringerung

des CO2-Ausstoßes um etwa 280 Tonnen errechnet. Bildlich formuliert

schützen wir als kleine Brauerei mit 31 Mitarbeitern im

niederbayerischen Straubing dann jährlich 22.400 Bäume (Buchen). Dank

unserer Unterstützer in der Zulieferbranche, aber auch der Politik,

schaffen wir Fakten, während an den runden Tischen der

Klimakonferenzen immer noch diskutiert und um Grenzen gefeilscht

wird", erklärt Christoph Kämpf, Geschäftsführer der Karmeliten

Brauerei, den Anwesenden des Festakts die Triebkraft und die Vision

hinter dem Projekt.



Die Ziele der energieautarken Brauerei sind: Reduzierung des

Einsatzes von Primärenergie, Nutzung natürlicher Energiequellen,

Sonnenenergie mittels Solarthermie, wenn möglich vollständiger

Verzicht auf Primärenergie aus nicht erneuerbaren Energien,

Verwertung aller im Betrieb anfallenden Reststoffe als Wertstoffe,

i.S. im Abwasser enthaltene organische Bestandteile, Gewinnung von

Energie aus Abwasser, Wandlung von Wärme in Kälte, Nutzung von

Naturkälte und Abbau von Lastspitzen. Weitere Informationen zum



Konzept und den Meilensteinen der Bauphasen finden Sie unter

www.energie-autarke-brauerei.de.







