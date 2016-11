Im Einzelfall entscheiden/

taz-Kommentar von Simone Schmollack zum Verbot von Kinderehen

(ots) - Sind sogenannte Kinderehen eine Form von

Kindesmissbrauch? Ja. So sehen das jedenfalls viele Menschen. Und es

stimmt ja auch: Bei Paaren, bei denen ein Partner - fast immer ist es

die Frau - unter 16 Jahren und der Mann viel älter ist, kann man

selten von einer gleichberechtigten Partnerschaft sprechen. Solche

Ehen sind in Deutschland zu Recht verboten. Aber was ist mit jenen

Minderjährigen, die aus Syrien oder Afghanistan nach Deutschland

kommen und bereits verheiratet sind? Sollte deren Ehe zum Schutz des

Kindeswohls annuliert werden, so wie das Unions-Abgeordnete fordern?

Kinder gehören in die Schule und nicht in die Ehe, begründen die

PolitikerInnen. Das wird sicher niemand bestreiten. Trotzdem greift

das Argument zu kurz.



Manche Mädchen bekommen das Recht, zur Schule zu gehen, erst nach

einer Flucht aus einem Kriegsgebiet. Weil in ihrer Heimat Schulen

zerstört sind oder religiös begründete Vorschriften den Zugang zu

Bildung für Mädchen verhindern. Allein oder ohne männliche Begleitung

können Mädchen und Frauen aus Krisenregionen aber kaum fliehen. Sei

es, weil das ihrem Geschlechterbild widerspricht oder sie unterwegs

Gefahren ausgesetzt sind: Vergewaltigung, Überfälle,

Zwangsprostitution. Ein Ehemann, der sie auf der Flucht begleitet,

bietet Schutz. Minderjährige Schwangere und minderjährige Mütter

haben auch nach der Flucht als Verheiratete einen sichereren Status

als Unverheiratete.



Was spricht denn gegen eine Einzelfallprüfung in Deutschland?

Sicher, das ist angesichts der rund 1.400 im Ausländerregister

registrierten verheirateten Teenager kein geringer bürokratischer

Aufwand. Aber der genaue Blick hilft gegen Pauschalurteile. Er kann

zwischen Früh- und Teenagerehen unterscheiden, das Kindeswohl

individuell beurteilen und filtert Zwangsehen heraus, die ohnehin

verboten sind. Und er verhindert eine weitere Verschärfung der



Lebensumstände mancher Minderjähriger.







