ATLAS International auf der Second Home in Düsseldorf am 12. und 13. November 2016

Das Team freut sich auf Ihren Besuch auf dem Stand 304

(firmenpresse) - Die in Belgien und den Niederlanden sehr erfolgreiche Messe für Zweit- und Ferienimmobilien Second Home fndet nun auch in Deutschland statt. Am 12. und 13. November sind die Türen ab 11 Uhr geöffnet in dem Areal Böhler, Hansallee 321 in Düsseldorf.

Andreas Niendieker, Inhaber der Agentur Deutschland von ATLAS International, freut sich sehr auf persönliche Gespräche auf der Messe: " Direkt mit einem Kunden in einem persönlichen Gespräch Fragen zu klären, ist auch für mich interessanter und aufschlussreicher als nur Gespräche am Telefon oder Kontakt per E-Mail. An der Costa Blanca, insbesondere im südlichen Bereich, hat sich in den letzten Jahren viel Neues entwickelt und die Preise sind immer noch sehr interessant. Allerdings ist ein Preisanstieg zu verzeichnen! Auch für Golfspieler bietet die Costa Blanca sehr viel. Viele Championship-Golfplätze bieten das ganze Jahr über die Spielfreude. Ich war z.B. Anfang Januar dort und habe bei ca. 20° in der Sonne viele Golfspieler auf den Plätzen gesehen. Im Angebot sind neue Villen und Apartments in Golfplatznähe bzw. direkt am Golfplatz."

Herr Niendieker weist noch darauf hin, dass Interessenten sich über diesen Link ein kostenloses Ticket für die Messe sichern können: http://registration.fairsconsult.com/de/secondhome-de/register?action=code&code=FH7LB . Weitere Infos zur Messe finden Sie unter www.secondhome-expo.de





ATLAS International ist der Anbieter an der Costa Blanca mit langjähriger Erfahrung. In über 30 Jahren wurden über 60.000 zufriedene Kunden bedient. ATLAS International zeichnet sich durch einen Komplettservice für den Kunden aus- und dies provisionsfrei für den Kunden! Von der Organisation einer Besichtigunsgreise, der Auswahl und Inspektion der gewünschten Objekte bis hin zur Kaufabwicklung wird alles für den Kunden erledigt. Auch der After-Sale-Service wird bei ATLAS International großgeschrieben.

