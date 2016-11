Ostthüringer Zeitung: Wolfgang Schütze kommentiert: Umfrage zum 9. November

(ots) - Wenn rund ein Viertel der befragten Deutschen nicht

weiß, dass am 9. November 1989 die Berliner Mauer fiel, dann ist das

eine schwache Leistung. Selbst wenn man in Rechnung stellt, dass

inzwischen eine Generation herangewachsen ist, die dieses wunderbare

Ereignis nicht selbst erlebt hat - fragt man sich schon: Was lernen

die eigentlich in der Schule? Und was behalten sie davon?



Es gibt Daten aus der Geschichte, die sollte man einfach wissen.

Eine Frage der Ehre, sozusagen. Zumal der 9. November ein wahrhaft

deutsches Datum ist, denn im vorigen Jahrhundert gab es eben nicht

nur den herrlichen Tag, als die innerdeutsche Grenze in Berlin fiel.

51 Jahre zuvor brannten Nationalsozialisten jüdische Geschäfte und

Kirchen nieder, oft begleitet von einer johlenden Menge, die

hinterher, nach dem Krieg, von solchen öffentlichen Gräueln nichts

gewusst haben wollte.



Die Geschäftsführerin der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der

SED-Diktatur in Berlin sieht in den Ergebnissen der Umfrage "noch

Potenziale". Da kann man ihr nicht widersprechen. Zum Beispiel

sollten die Bundeszentrale für politische Bildung und ihre Ableger in

den Ländern sich selbstkritisch fragen, wie effizient ihr Einsatz

von Geld und Kraft denn wirklich ist. Erreichen solche und weitere

Institutionen tatsächlich jene, denen Erkenntnis gut täte, oder

kommen zu den Veranstaltungen eh nur diejenigen, deren Licht im Kopf

schon hell leuchtet? Die Behauptung - Ohne uns wäre das alles ja

noch viel schlimmer - mag stimmen und das Dasein retten.

Wissenslücken jedoch schließt sie nicht.



Für jeweils elf Prozent der Befragten war die friedliche

Revolution "eher nicht" oder gar kein Glücksfall. Die Werte sind in

Ost und West nahezu gleich. Rechnet man das auf die Bundesrepublik

hoch, sind das über 16 Millionen Menschen. Vielleicht bekommen sie



alle am 9. November eine Zeitmaschine, die nicht nur die Zustände

vor 1989 wieder herstellt, sondern auch zeigt, was aus Gelsenkirchen

und Gera seitdem geworden wäre.







Pressekontakt:

Ostthüringer Zeitung

Redaktion Ostthüringer Zeitung

Telefon: +49 (0) 365 / 77 33 11 13

redaktion(at)otz.de



Original-Content von: Ostth?ringer Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Ostthüringer Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 02.11.2016 - 17:51

Sprache: Deutsch

News-ID 1419793

Anzahl Zeichen: 2521

Kontakt-Informationen:

Firma: Ostthüringer Zeitung

Stadt: Gera





Diese Pressemitteilung wurde bisher 93 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung